Выберите лучший гол 3-го тура УПЛ - опрос + ВИДЕО

UA-Футбол традиционно предлагает своим читателям выбрать лучший гол тура Чемпионата Украины. На этот раз третьего. Всего в семи матчах (игра "Колоса" c "Минаем" была перенесена из-за матча коваливцев в Лиге конференций) было забито 24 гола (в среднем более трех за игра). В наш условный рейтинг попадает девять забитых мячей. Претенденты расположены в хронологическом порядке

Матч "Металлиста 1925" с "Черноморцем" оказался весьма драматичным - харьковчане дважды отыгрывались и в итоге выиграли. Из пяти забитых мячей мы выбираем первый - от Владислава Бугая. Он продемонстрировал, как должен действовать форвард в сложных ситуация, да и не каждый день увидишь удар через себя, когда игрок уже лежит на газоне

"Рух" одержал свою первую победу в чемпионате, обыграв "Верес" 2:1. У львовян мы берем гол Борячука. Голы головой не часто привлекают внимание. Но в этом случае обратите внимание на предголевой пас, как Мысык обработал мяч и как Борячук перепрыгнул защитника и мастерски пробил. Действительно очень красиво!

"Верес" проиграл, но забил первый гол в УПЛ. И этот удар Михаилу Шестакову удался на славу, с угла штрафной в дальнюю девятку - Юрий Панькив был бессилен

"Александрия" создала настоящую сенсацию в игре с "Шахтером", победив 1:2. Решающий гол на счету Кирилла Ковальца, который мгновенно оценил ситуацию и заставил капитулировать юного голкипера сборной Анатолия Трубина

Фирменный стиль Тьерри Анри - обводной удар с правой ноги нижний угол с левого угла штрафной. Надеемся, у Александра Назаренко из "Днепра-1" фирменным станет обводной удар с левой с правого угла штрафной зоны. Так он забил "Мариуполю"

Чемпион обыграл бронзового призера со счетом 2:1. Второй мяч в составе киевлян провел Виталий Буяльский, который нанес бильярдный удара с линии штрафной. Если бы ударил хотя бы на несколько сантиметров правее, Никита Шевченко, который перед этим парировал пенальти, наверняка спас бы свою команду

"Заря" боролась до последнего и ее старания были вознаграждены голом на 90+2-й минуте. Особенность этого гола в том, что Кочергин сначала пробросил мяч между ног Сироте, а затем Овусу Фримпонг пробил между ног Бущану

"Ворскла" получила наиболее убедительную победу в туре - 4:1 над "Львовом". Все началось с гола Ибрагима Кане, который идеально поймал на ногу подачу с фланга от Пердуты

Закрепил разгром Руслан Степанюк, который эффектно перебросил голкипера после не менее эффектного розыгрыша штрафного Оливье Тиллем

Напомним, что в первом туре читатели UA-Футбол лучшим выбрали гол Артема Довбика, а во втором победил Владислав Кочергин