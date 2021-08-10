Поражение Шахтера - вина де Дзерби. Но критиковать его пока рано. О чем говорить после 3 тура УПЛ

Поражение “Шахтера” - вина де Дзерби. Но критиковать его пока рано

“Шахтер” впервые проиграл при Роберто де Дзерби. По сути, между командой и алленаторе довольно быстро закончился период первых отношений, который считается самым легким, после чего наступила суровая реальность. “Горняки” провели достаточно посредственный матч против “Александрии”, пропустив дважды после двух ударов в створ, а в атаке не показав ничего особо интересного. Владение мячом, подходы к штрафной, навесы - это было, но взломать оборону потуги не помогли.

Вина за поражение команды лежит на ДД, который не угадал с составом и не сумел настроить своих подопечных. В принципе, итальянский тренер сам это и признал на послематчевой пресс-конференции, параллельно с этим намекнув, что недоволен своими футболистами. Состав “Шахтера” получился нелогичен - центр поля снова был медленным, ключевой защитник Марлон, через которого строился выход в атаку, отсутствовал, а Дентиньо не может заменять Траоре в старте. Только в конце матча и только когда на табло уже победный счет.

Игра против “Александрии” показала две вещи. Первая - ветераны уже не годятся для игры в старте. По крайней мере, не в таком количестве. Марлос и Патрик - отличные игроки, многое давшие “Шахтеру”, но против свежего соперника они не особо нужны на поле. Здесь нужна скорость, которую могут дать Тете, Педриньо, или на худой конец Мудрик. А Марлос и Патрик принесут куда больше пользы, когда будут выходить уже по ходу матча, и, как говорится, делать разницу. К сожалению, это все больше и больше касается и Степаненко.

Второе. Стиль де Дзерби пока приживается с трудом. В идеале, “Шахтер” должен много владеть мячом (галочка), уметь выходить в атаку через командное движение, футболистам нужно быстро передвигать мяч и передвигаться самим. Пока все далеко от идеала. Критиковать Роберто, выкрикивая, что все пропало, после четвертого матча - глупо, так как любому наставнику нужно больше времени. А наставнику, который приехал из-за рубежа в 42-летнем возрасте - и подавно. Но первый звоночек прозвучал. Нужно правильно поработать над допущенными ошибками. Георгий Грошев

"Рух" принял правильное решение, вернув Кучука

Львовяне для меня один из самых загадочных клубов. Непривычно видеть финансово стабильные команды в нижней части турнирной таблицы. Однако это как раз про "жёлто-чёрных". Почему? Видимо, где-то руководство постоянно допускает просчёты. Один из них - приглашение Ивана Федыка на тренерский мостик. Нет, я сейчас не собираюсь в очередной раз критиковать молодого наставника. Этот этап мы прошли. А если кому-то ещё нужны доказательства, то просто посмотрите в таблицу и сравните состав "Руха" с остальными соседями.

Как бы там ни было, Леонид Кучук начал свой второй заход в клубе с важной победы над "Вересом". Она была немного странной, ведь львовяне сыграли минут 20, потом поняли, что против такого соперника выкладываться особой необходимости нет, поэтому стали просто доигрывать. Был риск поплатиться за результат, но дебютную победу в сезоне всё-таки отстояли.

Что дальше? До закрытия трансферного окна ещё три недели. За это время белорусский специалист может запросить несколько трансферов "под себя". А возможно просто стабилизирует нынешний состав, потому что вопросов по нему очень много. Например, в "Рухе" по одному крайнему защитнику на оба фланга, лишь три центрбека и батальон игроков в середине поля, из которых можно собрать отдельную команду.

И после этого придёт результат. Главная интрига - получится ли пободаться за еврокубки. Конечно, вряд ли, но почему бы и не попробовать устроить замес за пятую строчку с "Ворсклой", "Десной" и "Колосом"? Александр Рыженко

Анатолий Бессмертный столкнулся с первым трудностями во “Львове”

В последних двух матчах ФК “Львов” пропустил семь голов. В игре с “Шахтером” на три точных удара “горняков” многие закрыли глаза, так как “львы” долго держались, а когда пропустили первый, оказались неготовы держать удар. Бывает. Но матч против “Ворсклы” - провал по всем фронтам. Прежде всего, что касается действий в обороне. Защитная линия ошибалась непозволительно много, за что львовян справедливо наказывала “Ворскла”.

Анатолий Бессмертный оказался в непростой ситуации, причем впервые за свой период пребывания во “Львове”. Два разгромных поражения могут ударить по психологическому состоянию команды, с чем наставник должен справиться. Сейчас для Бессмертного наступает наиболее важный период - концовку прошлого сезона команда провела на одном дыхании, но именно при первых трудностях становится понятным уровень тренера. Если коуч вернет “Львов” к жизни - честь ему и хвала. Если команда продолжит сыпаться - его былые заслуги отойдут на второй план.

В следующих играх “Львов” сыграет против “Александрии” и “Ингульца”. По истечении этих двух туров можно будет серьезно спрашивать с Бессмертного. Георгий Грошев

Луческу нужно побыстрее возвращаться к работе

Здоровье прежде всего - это аксиома, которая не требует доказательств. Однако футболисты "Динамо", словно чувствуя отсутствие рулевого на мостике, постепенно начинают пускаться во все тяжкие. Жерсон Родригес при румыне - один из самых позитивных игроков (кто бы мог подумать), он кайфует, даже если выходит на 20 минут. Люксембуржец без проблем передавал мяч партнёру, если возникал спор, кто должен пробивать 11-метровый. Но во время матча с "Зарёй" вингер вышел в старте, а его замена по ходу второго тайма почему-то его взбесила, хотя результата он не приносил. Де Пена и Шаперенко раньше спокойно разыгрывали стандарты на "камень-ножницы". Но что-то пошло не так с 11-метровым в этом же матче. Да и в целом "Динамо" в очень важной игре, в одной из главных игр старта чемпионата, действовало несколько расхлябанно. Почему так? Что произошло?

Мирча Луческу едва ли не единственный элемент в этой истории, который отсутствует из предыдущей чемпионской составляющей. Похоже, футболисты чувствуют, что никакого контроля со стороны Эмилиана Караса - ассистента главного тренера - нет, поэтому позволяют себе больше, чем нужно. Поэтому теперь киевлянам важно вернуть баланс накануне главной части сезона. Накануне старта в группе Лиги чемпионов. Ну и о борьбе за титул с разъярённым "Шахтёром" тоже не нужно забывать.

Мирче Луческу - здоровья. Те, кто болеют за киевлян, видимо, уже привыкли, что в клубе с результатами всё хорошо. Без него "бело-синим" будет очень тяжко. А найти на замену такого же квалифицированного тренера будет непросто. Не приглашать же Трапаттони, если Суркису по душе тренеры с возрастом 70+.

Все конфликты, которые есть сейчас, в дальнейшем сыграют (не "могут сыграть", а именно сыграют) против киевлян. Поэтому игрокам нужно задать себе всего один вопрос: либо борьба за звание лучших в УПЛ началась с самого начала, либо им достаточно и одной победы в лиге до конца карьеры. Александр Рыженко

Мариуполь с Остапом Маркевичем не прогрессирует

Было модно критиковать бывшего тренера "Мариуполя" за простоту и примитивизм в процессе построения командного рисунка игры. Поэтому уход Александра Бабича и приход Остапа Маркевича воспринимались как шаг вперед для мариупольского коллектива.

Но по факту получается так, что "Мариуполь" с новым прогрессивным тренером не в состоянии дотянуться даже до той планки, которую установил Бабич, не говоря уже о большем. У "Мариуполя" нет результата и не видно, благодаря чему он должен появиться.

Остап Маркевич изменил стилистику игры "Мариуполя". Теперь это команда, которая играет в короткий и средний пас, подолгу разыгрывает мяч, но предстает перед трудностями на завершающей фазе атак. В матче против "Днепра-1" опасность воротам Паста шла в основном со стандартов.

Несмотря на минимальную разницу в счете, "Мариуполь" проиграл безнадежно. Это удивляет, ведь к этому поединку азовцы должны были подойти со спортивной злостью после несправедливого поражения от "Десны". Но "Днепр-1" банально смял "Мариуполь" в первом тайме, позволив играть в свой футбол только тогда, когда судьба поединка уже практически была решена.

Прогресса с Маркевичем-младшим не видно. И это, прежде всего, удар по репутации молодого тренера. Игорь Семйон

“Металлист 1925” Кривенцова - главное открытие начала сезона

Признаем честно, в “Металлист 1925” перед началом сезона мы не особо верили. В Первой лиге команда неплохо провела только второй круг, а потому, видя, что на трансферном рынке они не особо искали усиление, мы решили, что Харькову ничего не светит в элите. Тем приятнее первое удивление.

В каждом из матчей нового сезона “Металлист 1925” показывал достаточно зрелый футбол. Как будто им не особо была нужна адаптация к элите. И это заслуга прежде всего Валерия Кривенцова. Команда не просто бежит в атаку, а знает куда бежать, куда пасовать, и в какую сторону наносить удар. В Первой лиге харьковчане играли слабо впереди, забив всего 36 голов (десятый показатель), но в УПЛ у команды в каждом матче получается создавать моменты и немало реализовывать.

Также Кривенцов успел доказать, что умеет вносить правильные корректировки уже по ходу матча. В первом туре команда справилась с потерей единственного нападающего, в игре с “Черноморцем” смогли дважды отыграться во многом благодаря перемещению Фабиньо на позиции “девятки”. Видно, что Кривенцов контролирует ход матча, команда его слушается, а потому и дает результат.

Прошло всего три тура, что ничтожно мало для глобальных выводов. Но сейчас именно “Металлист 1925” под руководством Кривенцова оставляет наиболее приятное впечатление. Как минимум, среди новичков. Георгий Грошев

"Десна" играет по принципу "лучшая защита – это атака". Пока работает

С точки зрения кадрового наполнения у "Десны" колоссальные проблемы с защитой. В матче 3-го тура против "Ингульца" в основе появились только двое номинальных защитников. Однако в который раз мы увидели команду, которая не очень интересуется обороной собственных ворот, а несется вперед забивать.

Так было с "Черноморцем", так было с "Мариуполем", так было и с "Ингульцом". Важно, что все три поединка "Десна" выиграла. То есть, принцип "лучшая защита – это атака" работает. "Десна" с "Ингульцом" выдали почти одинаковые показатели ТТД – 790 против 720. Однако черниговцы создали восемь голевых моментов, а петровчане только четыре. Показатель "ожидаемых голов" (xG) также на стороне команды Александра Рябоконя – 1.78 против 0.98.

То есть, тактика работает. Тактика, когда больше сил направлено именно на конструктив, а не на разрушение. Но это вопрос локального успеха. Есть сомнения, что на протяжении длинной дистанции "Десне" будет удаваться выходить сухой из воды. Игорь Семйон