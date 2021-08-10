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Максимов: Почему мы не доверяем Вакуле? Он выходит на 10-15', время показать себя есть. Вы же видели

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер на связи

Максимов: Почему мы не доверяем Вакуле? Он выходит на 10-15', время показать себя есть. Вы же видели

Львов

Новина українською

Наставник полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов дал свой послематчевый комментарий относительно поединка с ФК "Львов". Его команда одержала победу и забила 800 гол в своей истории.

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"Скажу честно, Саша Скляр – очень хороший футболист. Если бы он еще вовремя останавливался и в конкретные моменты думал, то, наверное, не играл бы здесь – играл бы в другой команде. Это двигатель команды, который не останавливается ни на секунду. Хорошо, что такой футболист есть".

"Вакула? Поймите правильно, мы же смотрим за тренировками. Почему мы ему не доверяем? Футболист выходит на 10-15 минут. Он имеет время показать себя. Вы же видели".

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Александр Скляр Владислав Вакула Львов
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Источник:
Львов

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Комментарии (2)
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Golfik25 (Киев)
10.08.2021 в 13:44
максимов донный тренер. Но из себя строит такого профессионала, игроков которые сам покупают, потом на лавке маринует и критикует. Пару игр выиграл в чемпионате и довольный, а по факту, от Финов в еврокубках так глотнул, аж подавился, раз сидел молча на лавке, весь сезон ему об этом будут вспоминать. Тренер ноль.
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Наш (Одесса)
10.08.2021 в 13:28
Это значит только одно, он этого игрока не хотел. Было в каком -то интервью, про такие мансы тренеров, когда выпускают вроде. Но парень за 10 минут в игру не вольётся, понятное дело. Но если что:"Я же его выпускаю, а он не впечатляет , почему-то..."
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