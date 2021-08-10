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Максимов: Почему мы не доверяем Вакуле? Он выходит на 10-15', время показать себя есть. Вы же видели
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Львов
Наставник полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов дал свой послематчевый комментарий относительно поединка с ФК "Львов". Его команда одержала победу и забила 800 гол в своей истории.
"Скажу честно, Саша Скляр – очень хороший футболист. Если бы он еще вовремя останавливался и в конкретные моменты думал, то, наверное, не играл бы здесь – играл бы в другой команде. Это двигатель команды, который не останавливается ни на секунду. Хорошо, что такой футболист есть".
"Вакула? Поймите правильно, мы же смотрим за тренировками. Почему мы ему не доверяем? Футболист выходит на 10-15 минут. Он имеет время показать себя. Вы же видели".
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