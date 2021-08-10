Максимов: Почему мы не доверяем Вакуле? Он выходит на 10-15', время показать себя есть. Вы же видели

Наставник полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов дал свой послематчевый комментарий относительно поединка с ФК "Львов". Его команда одержала победу и забила 800 гол в своей истории.

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"Скажу честно, Саша Скляр – очень хороший футболист. Если бы он еще вовремя останавливался и в конкретные моменты думал, то, наверное, не играл бы здесь – играл бы в другой команде. Это двигатель команды, который не останавливается ни на секунду. Хорошо, что такой футболист есть".