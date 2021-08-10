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Герой футбольного дня. Денис Безбородько

Премьер-лига
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Черниговский джокер

Герой футбольного дня. Денис Безбородько

Фото - ФК Десна / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Было бы преступлением перед футболом не отметить Дениса Безбородько по итогам третьего тура УПЛ. В нашу символическую сборную он не попал из-за бешенной конкуренции на позиции, но вот звание "героя дня" забирает уверенно. Денису Безбородько хватило 24-х минут, чтобы заполучить себе признание, а для команды – победу .

Если честно, то такое увидишь не часто – чтобы лучшим игроком поединка по оценкам InStat стал игрок, вышедший на поле в результате поздней замены. Безбородько заменил Гуцуляка на 69-м обороте стрелки, поэтому располагал номинально 21-й, а фактически - 24-я минутами чистого игрового времени. И вот что случилось:

- он забил два гола из двух голевых эпизодов, в которых принимал участие;

- заработал на себе одно нарушение правил;

- сделал семь передач с довольно низким процентом точности (71), дважды терял мяч и дважды ним овладевал в неочевидных ситуациях;

- провел восемь единоборств с процентом успешности 63 (один из самых высоких в "Десне").

Очень достойное выступление как для джокера.

Герой футбольного дня. Денис Безбородько - изображение 1

Денис Безбородько действительно джокер, так в этом сезоне только в одном из трех матчей выходил в основе. И имеет в активе три гола. До личного сезонного рекорда результативности в элитном дивизионе осталось два точных удара. А впереди еще целый сезон.

С откровенным уклоном на атаку, что наблюдается в игре "Десны", Безбородько действительно может быть полезным. Пока он идеально пользуется шансами, которые для него создают Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк и другие участники этой банды.

Фото - ФК "Десна" / автор неизвестен

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