Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Герой футбольного дня. Денис Безбородько
Черниговский джокер
Фото - ФК Десна / Автор невідомий
Было бы преступлением перед футболом не отметить Дениса Безбородько по итогам третьего тура УПЛ. В нашу символическую сборную он не попал из-за бешенной конкуренции на позиции, но вот звание "героя дня" забирает уверенно. Денису Безбородько хватило 24-х минут, чтобы заполучить себе признание, а для команды – победу .
Если честно, то такое увидишь не часто – чтобы лучшим игроком поединка по оценкам InStat стал игрок, вышедший на поле в результате поздней замены. Безбородько заменил Гуцуляка на 69-м обороте стрелки, поэтому располагал номинально 21-й, а фактически - 24-я минутами чистого игрового времени. И вот что случилось:
- он забил два гола из двух голевых эпизодов, в которых принимал участие;
- заработал на себе одно нарушение правил;
- сделал семь передач с довольно низким процентом точности (71), дважды терял мяч и дважды ним овладевал в неочевидных ситуациях;
- провел восемь единоборств с процентом успешности 63 (один из самых высоких в "Десне").
Очень достойное выступление как для джокера.
Денис Безбородько действительно джокер, так в этом сезоне только в одном из трех матчей выходил в основе. И имеет в активе три гола. До личного сезонного рекорда результативности в элитном дивизионе осталось два точных удара. А впереди еще целый сезон.
С откровенным уклоном на атаку, что наблюдается в игре "Десны", Безбородько действительно может быть полезным. Пока он идеально пользуется шансами, которые для него создают Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк и другие участники этой банды.
Фото - ФК "Десна" / автор неизвестен
Популярное сейчас
- Тренер для сборной и наши перспективы в еврокубках | UA-Футбол Talk # 1
- Ради Суперкубка УЕФА? Ярославский выделил солидную сумму на новую аудиосистему для стадиона Металлист
- Ярмоленко и травмы: как отдалялась мечта о европейской славе
- Самый высокооплачиваемый игрок Ворсклы не подходит Максимову
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО