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Динамо - Минай. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию перенесенного матча первого тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Динамо - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.08.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Динамо - Минай. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию перенесенного матча первого тура УПЛ

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Этот матч не состоялся вовремя с "повеления" киевской команды. Игроки "Динамо" были слишком уставшие после чемпионата Европы, поэтому Мирча Луческу выпросил для себя поблажку. Пока все остальные участники УПЛ стартовали в чемпионате, "Динамо" гоняло "товарняки".

Но время отдавать долги пришло. В субботу "Динамо" провело свой матч 3-го тура, а уже в среду, то есть 11-го августа 2021-го года, предстоит сыграть поединок первого тура. Типичный график двух игр в неделю.

В соперниках будет "Минай", который до сих пор остается темной лошадкой этого чемпионата. Если некоторые команды уже провели по три поединка в сезоне (или даже больше), то закарпатцы – только один. В том матче удалось создать сенсацию, одолев дома "Александрию". Но с "Динамо" будет другая история. С "Динамо" "Минаю" тяжело даются игры, так же будет, вероятно, и в этой встрече.

Матч состоится, как уже отмечалось, в среду 11-го августа 2021-го года. Начало – в 19:30. Текстовая онлайн-трансляция матча состоится в матч-центре UA-Футбол >>> Прямая онлайн телетрансляция – на телеканале "2+2".

В Интернете матч можно будет посмотреть на YouTube-странице канала FootballHab. Окно появится и на нашем сайте.

Не пропустите.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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Комментарии (4)
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Запорізьке Торпедо (zp)
10.08.2021 в 14:47
где, "коды" и зачем его смотреть)
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
10.08.2021 в 14:45
А дорогая редакция в курсе, что с турнира снялся Олимпик и его заменил Минай, не? Огласите фамилию журналиста-тупицы, пожалуйста. Страна должна знать своих героев!
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
10.08.2021 в 14:44
"Где и коды смотреть он-лайн" (с). Ржу, не могу остановиться)
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+3
0
mykolay (c.Озерна)
10.08.2021 в 14:17
Вищенаписане-тільки,щоби нагадити динамівцям !!! Недоумку-автору і невмямки, що і Минаю потрібен був час,щоби награвати ігрові зв*язки між незнайомими між собою футболістами.
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+4
0


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