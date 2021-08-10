Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Минай. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию перенесенного матча первого тура УПЛ
Динамо - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.08.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько
Этот матч не состоялся вовремя с "повеления" киевской команды. Игроки "Динамо" были слишком уставшие после чемпионата Европы, поэтому Мирча Луческу выпросил для себя поблажку. Пока все остальные участники УПЛ стартовали в чемпионате, "Динамо" гоняло "товарняки".
Но время отдавать долги пришло. В субботу "Динамо" провело свой матч 3-го тура, а уже в среду, то есть 11-го августа 2021-го года, предстоит сыграть поединок первого тура. Типичный график двух игр в неделю.
В соперниках будет "Минай", который до сих пор остается темной лошадкой этого чемпионата. Если некоторые команды уже провели по три поединка в сезоне (или даже больше), то закарпатцы – только один. В том матче удалось создать сенсацию, одолев дома "Александрию". Но с "Динамо" будет другая история. С "Динамо" "Минаю" тяжело даются игры, так же будет, вероятно, и в этой встрече.
Матч состоится, как уже отмечалось, в среду 11-го августа 2021-го года. Начало – в 19:30. Текстовая онлайн-трансляция матча состоится в матч-центре UA-Футбол >>> Прямая онлайн телетрансляция – на телеканале "2+2".
В Интернете матч можно будет посмотреть на YouTube-странице канала FootballHab. Окно появится и на нашем сайте.
Не пропустите.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
Популярное сейчас
- Тренер для сборной и наши перспективы в еврокубках | UA-Футбол Talk # 1
- Стало известно, какой номер Месси возьмет в ПСЖ, и что Барселона будет делать с десяткой в новом сезоне
- Шахтер - Генк. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10 августа 2021
- Десна единоличный лидер. Таблица УПЛ 2021/22
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО