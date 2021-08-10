Компромисс не для нас. Акценты зрителя на играх 3-го тура УПЛ

Второй тур кряду наш чемпионат обходится без ничьих. А из 22 уже состоявшихся матчей вничью завершились лишь 3. Впечатляющая бескомпромиссность, при том, что на мой взгляд, 3-й тур выглядел куда симпатичнее 2-го. Результатами приятно удивили "Александрия" и "Ворскла". Соответственно, провалились "Шахтер" и "Львов".

К сожалению, тур вновь был неполным. А то, что "Минай" провел лишь одну игру из трех календарных, откровенно дискредитирует Лигу. Какими бы уважительными ни были причины переносов.

Десна – Ингулец 2:0

Ворскла – Львов 4:1

Днепр-1 – Мариуполь 2:1

Заря – Динамо 1:2

Шахтер – Александрия 1:2

Металлист 1925 – Черноморец 3:2

Рух – Верес 2:1

Зрелищность. Самым богатым на острые моменты стал поединок в Харькове, где насчитал их с дюжину. Отрадно, что на этот раз в матче с участием команды из Одессы, полноценными соавторами футбольного спектакля выступили уже оба соперника. Лишь немного уступил этому матч в Запорожье, а его отдельно взятый второй тайм назову лучшим в туре.

Фото - ФК Металлист 1925

Следующими зрительский зачет получат Чернигов и Львов. Да в принципе все игры смотрелись по-своему живенько. И даже в Киеве, где "Александрия" ушла в глухую защиту, и второй тайм, с точки зрения смотрибельности, стал худшим в туре.

Интрига. Лишь "Ворскла" затушила ее костер еще в самом дебюте. Второй гол, забитый Тиллем на 11-й минуте, в прах развеял надежды болельщиков "Львова".

"Верес" мог отыграться в середине второго тайма, но Панькив отразил удар Г. Пасича, и после этого возможностей остановить "Рух" уже не представилось.

В подавляющем же большинстве поединков все решалось в эндшпиле (меня тут друг спросил: а многие ли из читателей знают, что означает это слово? Ну, печалька за тех, кто не в курсе – по-моему, это очевидно).

"Динамо" принес победу второй мяч, забитый Буяльским на 80-й минуте. Дальше был лишь гол престижа "Зари" перед самым финальным свистком.

Фото - ФК "Динамо"

"Мариуполь" мог уйти от поражения на 84-й, но штрафной удар Хромея был неточен – "Днепр" победил.

Безбородько удалось взломать оборону "Ингульца", забив победный гол "Десны", на 86-й.

На 88-й в Киеве промах Педриньо не позволил "Шахтеру" уйти непобежденным, а в итоге "Александрия" сотворила первую громкую сенсацию сезона.

И, наконец, будем справедливы к команде Климова: вероятно, она таки могла бы отыграться в Харькове под самую занавесочку – будь удар Михайленко посложнее для кипера Сидоренко.

Логика. Самый закономерный счет тура был зафиксирован в Запорожье – 2:1 в пользу "Динамо": тютелька в тютельку. Считаю также, что "Металлист 1925" был сильнее "одесситов" на один забитый мяч.

"Ворскла" и "Днепр", по-хорошему, "наиграли" в своих матчах на классические 2:0. Только первые при этом реализовали четыре шанса из пяти-шести, а вторые пропустили один гол из двух возможных. Отсюда и такая разница в результатах на табло.

Фото - СК Днепр-1

Игра "Руха" с "Вересом" была больше похожа на ничейную. Да и, положа руку на сердце, "Десны" с "Ингульцом" тоже: преимущество хозяев поля было ближе к условному. Ну, и понятно, что "Шахтер", по логике голевых моментов, "наиграл" на 1:0 в свою пользу. Только он свои четыре-пять профукал, тогда как "Александрия" использовала оба-два.

Судейство. По большому счету, в туре было два эпизода, в которых, по мнению моего консультанта Юстаса, были допущены важные судейские ошибки. Пенальти в ворота "Зари" на 70-й минуте, при 1:0. "Ну, по нынешним меркам, совсем не пенальти: близкое расстояние, мяч отлетает от бедра в естественную руку, при этом мяч в ворота не летел".

И удаление Драмбаева в составе "Мариуполя", на 81-й, при 2:1: "В динамике тяжело было определить, но на повторе видно, что нарушения не было". Если "Динамо" в Запорожье свой пенальти не забило, то в Днепре за три минуты до этого удаления "Мариуполь" как раз сократил отрыв в счете. Поэтому первым действительно пострадавшим в сезоне от судейства счел бы его.

О не назначенном пенальти на 88-й минуте в ворота "Александрии": "Держали и толкали. ВАР помог бы. Но, если быть до конца точным, то Траоре первым тянет за рукав Дубру".

Везение. Пожалуй, максимально подфартило "Динамо", когда Фаворов пробил с 11-метровой отметки в стойку ворот на 76-й минуте. И уже четыре минуты спустя, вместо ничейного счета, Буяльский довел преимущество киевлян до двух мячей. Оборотка хуже с.ачки, говорит один мой знакомый детский тренер. Но это для "Зари", а ее сопернику таки- сопутствовала удача.

"Александрия" отскочила на 38-й минуте, при 1:2, когда Степаненко зарядил в перекладину. Правда, тут команды на тот момент сыграли вдвое меньше времени, впереди было больше тайма, и кто его знает, как бы оно сложилось дальше. Однако в обоих случаях не забываем о психологическом факторе забитого гола.

Фото - Александри Приходько

В Харькове бабушка сказала надвое. На 58-й минуте, при 1:2, штанга спасает ворота гостей из Одессы. Ну, этот-то гол все равно придет лишь шестью минутами позже, а вот еще через две минуты победный гол "Металлиста 1925" не случился бы без самострела Дубко, подправившего в сетку мяч, летевший параллельно воротам. Так что больше повезло хозяевам поля.

Личности. Для меня наиболее яркой фигурой на поле стал Кочергин из "Зари", заработавший пенальти, сделавший ассист, а главное – чаще других находившийся в центре внимания в самых острых эпизодах игры.

В тройку включил бы, причем на равных, полтавчан Степанюка и Тилля. А ближе к ним запомнились днепрянин Довбик и харьковчанин Фабиньо.

Черниговец Литовка и Шевченко из "Зари" явно выделялись среди вратарей. Я бы даже сказал, что сэйвы второго были покруче, включая парированный пенальти. Но он же и дважды пропустил, в отличие от первого, оставшегося "сухим". А это зачастую предопределяет вратарский выбор.

Симпатии. Больше всего футбола разглядел в действиях игроков "Динамо" и "Металлиста 1925". Понравились также "Ворскла" и "Днепр". "Десна", "Шахтер" и команда Климова, скажем так, выполнили норматив по голевым моментам.

Безусловно, больше всех разочаровал "Львов". Хотя из одного этого случая никаких выводов, естественно, не последует. Слабенько в этот раз смотрелся в атаке "Мариуполь". Ну а "Александрия" - герой не моего романа, брутальный и летальный. Люблю, когда больше игры.

Однако респектище за победу над фаворитом никто не отменял. И имидж Робин Гуда, систематически поддерживаемый на протяжении трех туров подряд, привлекателен уже сам по себе. К тому же, не скажу, что с "Шахтером" был прямо уж антифутбол антифутболыч. Пытались огрызаться более-менее регулярно, но мастерства не хватило. А я люблю футбол и за него тоже.

Таблица. Ее для нас по-прежнему пока не существует. Пусть хотя бы "Динамо" по количеству матчей догонит остальных, тогда и посмотрим.

"Десна" - на мой взгляд, лидер временный и случайный, волею стечения обстоятельств. Команда пока не производит цельного впечатления. В лучшем случае, где-то на уровне "Александрии" и "Металлиста 1925". Отмечу мощный ход "Ворсклы". "Александрия" прыгнула выше головы, хотя еще посмотрим на "Шахтер" хваленого де Дзерби дальше. Пока же он потерял очки на ровном месте.

Важную победу в непростой игре одержал "Рух". Но пока спишем ее на синдром смены тренера. И воистину не позавидуешь календарю "Ингульца".

Анонсы. Вывеска номер один: "Десна" - "Днепр". Поединок удачников старта. Вот вам и проверка амбиций и солидности нашего нечаянного лидера: днепряне пока смотрятся поубедительнее. А что они нам покажут в Чернигове?

Довольно неожиданно для меня следующей по степени интереса вырисовывается пара "Шахтер" - "Металлист 1925". С оглядкой на предыдущие матчи, игра обещает быть весьма любопытной. Или это как раз тот соперник, который станет удобным для де Дзерби?

Интригует афиша: "Колос" - "Рух". Вот реальнейшая загадка тура, как по мне. В остальных встречах видятся очевидные фавориты, а "Александрия" по законам робингудовского жанра должна поделиться очками со "Львовом". Уж не сочтите за прогноз, и не бегите в контору.

Тур стал лучшим из трех состоявшихся. Он, в известной мере, возродил интерес к чемпионату. Но это сейчас и здесь. А последующие туры и матчи наших команд в Европе вполне способны изменить настроение к худшему. Ведь что толку от всего этого веселья, когда наши первые парни на деревне потом возвращаются из города побитыми псами. Да что там из города – из пригорода.

Но об этом поговорим уже завтра. А сегодня наша надежда еще живет и бодрствует...