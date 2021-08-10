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Назван лучший игрок 3-го тура VBET Лиги

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Им стал форвард Десны

Назван лучший игрок 3-го тура VBET Лиги

Новина українською

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила лучшего футболиста из всех, принявших участие в матчах 3-го тура VBET Лиги.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

По итогам голосования победу одержал нападающий "Десны" Денис Безбородко, который набрал семь голосов. Еще трое футболистов получили по одному голосу: Оливье Тилль, Руслан Степанюк (оба "Ворскла") и Кирилл Ковалец ( "Александрия").

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В статье: Кирилл Ковалец Десна (Чернигов) Руслан Степанюк Денис Безбородько Оливье Тилль
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
10.08.2021 в 16:29
Кто ж у вас там в редакции за Александрию так топит...???и в таблице повыше лепят и даже Бодю в их форме нашли ...
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