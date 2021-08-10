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Динамо и Шахтер поборются за форварда Зари

Премьер-лига
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(1 голосов)

Права на игрока принадлежат Фенербахче

Динамо и Шахтер поборются за форварда Зари

zarya-lugansk.com

Новина українською

Динамо и Шахтер интересуются нападающим Зари Аллахьяром Сайядманешом пишет турецкое издание Fotospor.

Права на иранца все еще принадлежат Фенербахче, но Заря намерена выкупить его за 2,5 миллиона евро. После этого луганчане готовы продать его в Динамо или Шахтер за 7,5 миллиона.

В 29 матчах за Зарю Сайядманеш отличился 6 голами и 3 ассистами.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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FC Energy (Новая Каховка)
10.08.2021 в 17:12
Хороший игрок, но 8 млн много.
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0
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Я так думаю... (КиЇв)
10.08.2021 в 17:04
Динамо он не нужен и никто в Динамо им не интересуется и бороться за него не собирается. А ситуация с Сайядманешом следующая. Заря не хочет его возвращать в Фенер, но денег 2,5 млн. евро у неё нет, вот и обратились в Динамо и Шахтёр чтобы те помогли выкупить контракт игрока, чтобы он остался в Украине, а затем попробовать его перепродать за 7,5 млн. евро чтобы заработать.
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Stuntriding (Киев)
10.08.2021 в 16:43
30 игр, 6 голов....почти 8 лямов?начерта он нужен?!
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royalstas (Вінниця)
10.08.2021 в 16:32
Ахахаха ну да ну да) Мріяти не заборониш.
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