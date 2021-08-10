Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо и Шахтер поборются за форварда Зари
Права на игрока принадлежат Фенербахче
zarya-lugansk.com
Динамо и Шахтер интересуются нападающим Зари Аллахьяром Сайядманешом пишет турецкое издание Fotospor.
Права на иранца все еще принадлежат Фенербахче, но Заря намерена выкупить его за 2,5 миллиона евро. После этого луганчане готовы продать его в Динамо или Шахтер за 7,5 миллиона.
В 29 матчах за Зарю Сайядманеш отличился 6 голами и 3 ассистами.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Тренер для сборной и наши перспективы в еврокубках | UA-Футбол Talk # 1
- Ярмоленко и травмы: как отдалялась мечта о европейской славе
- Шахтер - Генк. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10 августа 2021
- Ответные подарки. Заря - Динамо 1:2
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC Energy (Новая Каховка)
10.08.2021 в 17:12
Ответить
0
0
Я так думаю... (КиЇв)
10.08.2021 в 17:04
Ответить
0
0
Stuntriding (Киев)
10.08.2021 в 16:43
Ответить
+2
0
royalstas (Вінниця)
10.08.2021 в 16:32
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
загрузка...