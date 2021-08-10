Динамо и Шахтер поборются за форварда Зари

Динамо и Шахтер интересуются нападающим Зари Аллахьяром Сайядманешом пишет турецкое издание Fotospor.

Права на иранца все еще принадлежат Фенербахче, но Заря намерена выкупить его за 2,5 миллиона евро. После этого луганчане готовы продать его в Динамо или Шахтер за 7,5 миллиона.

В 29 матчах за Зарю Сайядманеш отличился 6 голами и 3 ассистами.