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Домашний матч Ингульца с Динамо пройдет в Киеве
Переносят по просьбе Ингульца
Фото: dynamo.kiev.ua / Автор, неизвестен
По информации “Футбол news”, ” Ингулец” и “Динамо” хотят обменяться домашними матчами. Игра четвертого тура УПЛ между командами пройдет на стадионе имени Лобановского.
Сообщается, что клуб из Петрово перенесет домашнюю игру на второй круг, чтобы принять киевлян уже на новом стадионе.
“Ингулец” планирует закончить строительство нового стадиона к концу этого года, а начать на нем играть весной 2022.
Официально о переносе объявят позже.
Матч “Ингулец” “Динамо” сыграют 18 августа в 19:30.
Напомним, что встреча была перенесена из-за спаринга киевлян с “Интером” 14 числа.
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