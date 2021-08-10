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Домашний матч Ингульца с Динамо пройдет в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

Переносят по просьбе Ингульца

Домашний матч Ингульца с Динамо пройдет в Киеве

Фото: dynamo.kiev.ua / Автор, неизвестен

Новина українською

По информации “Футбол news”, ” Ингулец” и “Динамо” хотят обменяться домашними матчами. Игра четвертого тура УПЛ между командами пройдет на стадионе имени Лобановского.

Сообщается, что клуб из Петрово перенесет домашнюю игру на второй круг, чтобы принять киевлян уже на новом стадионе.

“Ингулец” планирует закончить строительство нового стадиона к концу этого года, а начать на нем играть весной 2022.

Официально о переносе объявят позже.

Матч “Ингулец” “Динамо” сыграют 18 августа в 19:30.

Напомним, что встреча была перенесена из-за спаринга киевлян с “Интером” 14 числа.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) стадион Динамо им Валерия Лобановского
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (4)
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ascent (Луксор)
10.08.2021 в 19:23
Как неожиданно...
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+1
-4
amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 19:37
Ты статью прочитал,клоун? Или лишь бы ляпнуть!
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+1
-2
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ascent (Луксор)
10.08.2021 в 19:49
Считаешь, что это уже тенденция?
+1
-1
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Spokoyno (Київ)
10.08.2021 в 19:12
От СуВсеКу... Навіть стадіон своїм суперникам
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