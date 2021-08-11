Как Александрии удалась сенсация, разочарование Зарей. Эксперты о 3-м туре УПЛ

Известный тренер Александр Севидов, авторитетный специалист Иван Балан, который сам тренировал "Таврию" и "Ильичевец", а также плодотворно работал вместе с Николаем Павловым в "Восркле", а также бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек подводят краткие итоги по каждому матчу третьего тура Чемпионата Украины.

"Металлист 1925" - "Черноморец" 3:2

Сергей Шебек: Пациент из реанимации начинает чуть-чуть приходить в себя. Это о "Черноморце", который в двух первых матчах, выглядел безвольной и безнадежной командой. В Харькове "динамовская" молодежь показала зубы, и могла рассчитывать на очко. Поэтому игру, а особенно первый, можно занести ей в актив. Не было боязни навязывать сопернику активные действия, играли не только в обороне, но и показали, что могут созидать впереди. Как итог - забили два мяча и ушли на перерыв победителем.

Правда, нужно отметить, хозяева показали большие проблемы в защитных порядках. Первый гол на 17-й минуте Бугай забил, можно сказать, лежа из-под кровати, насколько безалаберно вокруг него "танцевали" два игрока обороны. Затем Кадири на 31-й минуте имел отличный шанс забить второй гол, но пробил в руки вратарю. "Металлист-1925" ничего не создав смог сравнять счет, но в конце опять из-за проблем в защите все-таки пропустили.

Все решил двухминутный отрезок второго тайма. Одесситы вели 2:1, но пропустили два мяча. Хотя у них были возможности сравнять счет и увезти ничью. Искали счастья у ворот хозяев до конца, и Михайленко будь мастеровитее мог спасти ничью, но после его удара головой мяч полетел по центру ворот. 3:3 был бы справедливым итогом поединка. "Металлисту 1925" больше повезло, ведь игра даже с такой неопытной командой вскрыла недочеты в обороне.

"Рух" - "Верес" 2:1

Александр Севидов: Тяжело анализировать игру команды, пропускающую на первых минутах два мяча. Для "Вереса" это становится неприятной традицией, когда за первые десять минут проигрывают 0:2. И только после холодного душа футболисты начинают просыпаться и приходить в себя.

На данный момент это две команды с разной философией. "Рух" использует долгий розыгрыш мяча, тщательный контроль и перевод атак с фланга на фланг, а "Верес" предпочитает играть на быстрых контратаках, и это видно на протяжении трех игр. В первом тайме значительное преимущество было у хозяев, а после перерыва гости немного встрепенулись. Нельзя сказать, что выровняли игру, но было видно за счет чего они хотят действовать - за счет силового давления, быстрого перехода в атаку. Если в первой лиге этого было достаточно, то для Премьер-лиги на данный момент мало. При всех качествах нужно еще уметь играть в футбол.

Конечно, отметил бы шикарный гол Шестакова - украшение матча. "Рух" был лучше, нельзя сказать, что они выиграли всю борьбу, но забили на один мяч больше, и этого достаточно оказалось для победы.

"Шахтер" - "Александрия" 1:2

Иван Балан: Никто не мог предположить, что после слабой игры в матче с "Минаем" александрийцы дадут бой и одержат победу! Даже ничья расценивалась бы как сенсация. И это на фоне "Шахтера", который потратил большие финансы на приобретение трех новичков и пригласил нового тренера, перед которым стоят самые высокие задачи. Но Де Дзерби уже в третьем туре наткнулись на крепкие зубы "Александрии"! Впечатление о матче? Словно попал на хороший спектакль. Отличная режиссура, организация игры, на высоком уровне физическая подготовка обеих команд. Главный тренер александрийцев Юрий Гура умело распределил силы команды на все 90 минут, повторюсь, "физика" оказалась на очень высоком уровне, и это главный элемент победы, что подопечные смогли выстоять и выдержать темп. Такое впечатление, что у александрийцев было 11 саперов на поле, где нет права на ошибку. Они выполнили установку не на 100, а на все 200 процентов.

Матч начался без раскачки. Первые 20 минут "Шахтер" играл в свою игру, но видимо для них было неожиданностью, что "Александрия" приняла вызов, не отсиживалась в обороне, а после потери мяча на половине "Шахтера" начинала прессинговать. И после такого прессинга был забит первый гол в ворота донетчан. Нужно только похвалить за такое смелое решение, не ставить автобус, а играть лоб в лоб. При такой игре мы увидели проблемы в обороне "Шахтера", когда им забивали голы, количество игроков обороны было больше, чем игроков атаки соперника. Третьяков в окружении трех защитников смог, спокойно находясь в пяти метрах, переправить мяч в ворота. Хозяева сравняли счет, но и это не смутило александрийцев, они по-прежнему гнули свою линию. Перестроились на плотную игру в защите, делая острые выпады за счет быстрых контратак. И в таком стиле забили второй мяч.

Вся команда заслуживает похвалы, но нашлось два лидера Третьяков и Ковалец, тот случай, когда лучшие среди лучших! Опять же возвращаясь к матчу с "Минаем", где Ковалец был пассивен и незаметен, то на "Олимпийском" мы увидели прежнего креативного с умными решениями полузащитника. Он и забил решающий гол. В этом моменте большие вопросы не только к линии обороны, но и полузащиты. Очень плохое возращение из атаки в оборону. Ковалец принимал мяч в большом разряженном пространстве, между игроками защиты и полузащиты, никто не мешал ему спокойно пробить. Нет плотности между линиями, как это было у "Александрии". Поэтому "Шахтер" мало чего опасного создал. Вроде имеют преимущество, больше контролируют мяч, но в холостую, за что и критиковали "Шахтер" в прошедшем чемпионате. Четкая организация, игровая дисциплина, самоотдача, запредельный настрой, вот в чем успех победы.

Также нужно отметить, что у гостей хорошо работали фланги, и два гола именно были забиты после фланговых атак. Может, победа выглядит случайной, но принимается как реальность.

"Днепр-1" - "Мариуполь" 2:1

Александр Севидов: Днепряне сами виноваты, имея огромное преимущество, особенно в первом тайме, довели концовку матча до нервозного состояния. Легко пройдя первую 45-минутку, забив два мяча, тотальное превосходство, а после перерыва также легко успокоились, начав играть в академический футбол. И к чему это привело? Одна из редких атак мариупольцев, счет сокращается, и начинается нервозность. И лишь после удаления у гостей стало понятно, что они уже не смогут вытащить игру.

Не понятна стратегия и поведение наставника азовцев, предпочитающего закаленным игрокам в УПЛ совсем юных ребят. Скоро мы увидим футболистов из U-19, но они не вытянут команду. Довольно странное решение, и на что надеется "Мариуполь"? А где Мишнев, Очередько, Чех, хорошо проявившие и имеющие опыт в баталиях элиты? О чем можно говорить, если у тебя играют 17-19-летние пацаны? "Днепр-1" уже сыгранная и опытная команда, поэтому без проблем разобралась с необстрелянной молодежью. И счет 2:1 выглядит довольно скромно, хотя могли забить больше.

"Заря" - "Динамо" 1:2

Александр Севидов: Хотя матч был статусным, встречались чемпион с бронзовым призером, игра двух команд разочаровала. Она выглядела закрытой. После первого гола киевлян ожидалось, что "Заря" раскроется, будет атаковать, появятся моменты, но они предпочли сидеть в защите. И "Динамо" устраивало такой ход событий, они играли по счету.

Во втором тайме луганчане хотели сыграть в свой футбол, но полностью не получилось. Но все равно они свой момент имели, а гол забили в последнюю секунду матча. Игра немного оживилась, когда киевляне не забили пенальти. "Заря" встрепенулась эмоциями, заработала также пенальти, но, как и "Динамо" не забила.

Поединок не оправдал надежд, получился будничный и скучноватый, класс динамовцев оказался выше, чем у его оппонента. Такие игры быстро забываются.

"Ворскла" - "Львов" 4:1

Иван Балан: Сейчас наметилась тенденция, что одна команда в течение 10 минут забивает два мяча, и игра фактически превращается в формальность. И в этом матче игра закончилась в первом тайме, когда полтавчане забили три мяча. "Ворскла" постепенно отходит от неудачи, демонстрируя хороший футбол, и тому подтверждение уверенная победа. Хотя начало не предвещало дальнейших проблем для "Львова". На первых минутах хозяева на ровном месте создали себе два полумомента, но первая же их контратака на 2-й минуте завершилась голом. Прошла хорошая комбинация и чудо-гол в исполнении Кане.

После пропущенного мяча львовяне перехватили инициативу, гостили у ворот хозяев, подали пять угловых, но опасных моментов не было. А "Ворскла" опять подкараулила выпад соперника, провела вторую атаку и забила второй мяч. Можно видеть 100-процентную реализацию к 11-й минуте. "Ворскла" выглядела солидно, играла компактно в обороне, быстрые атаки и контратаки, хорошо работали фланговые связки, особенно правая пара Скляр и Пердута, от которой шло много остроты. После потери мяча полтавчане шли в прессинг на половине поля соперника, поэтому были хозяевами на чужой стороне.

Во втором тайме после 3:0 "Ворскла" понимала, что не упустит победу, сбросила обороты, стало меньше прессинга, полтавчане играли по счету, забили четвертый мяч, и полностью деклассировали львовян. Гости смогла лишь забить гол престижа, это явно был не их день.

"Десна" - "Ингулец" 2:0

Александр Севидов: Равная игра с малым количеством голевых моментов. В первом тайме команды обменялись по одному хорошему шансу. По картинке, по духу и желанию "Ингулец" ничем не уступил хозяевам. Это говорит не о силе "Ингульца", а о выравнивании нашего чемпионата. Черниговцы уже не выглядят той командной, которая была в начале прошедшего сезона. Они банально скатились к уровню петровцев. За счет большего количества квалифицированных футболистов, особенно группы атаки, "Десна" смогла дожать соперника. И в этом случае на фоне "Ингульца" мастерство игроков "северян" сказалось в конце игры. Нельзя сказать, что счет 2:0 закономерен, но при равной игре "Десна" реализовала свои моменты, а гости нет.