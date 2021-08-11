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Динамо - Минай. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо - Минай: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.08.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Динамо - Минай. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

fcdynamo.kiev.ua

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" и "Минай" проводят перенесенный матч первого тура УПЛ. Обе команды подошли к этому противостоянию с максимально возможным уловом: киевляне набрали шесть очков в двух поединках, закарпатцы – три в одном. Несмотря на это, в матче есть четко выраженный фаворит. Это "Динамо".

Матч проходит в Киеве на НСК "Олимпийский". В случае победы "Динамо" догонит "Десну", которая расположилась на вершине турнирной таблицы, а вот положение "Миная" в случае поражения не изменится – десятое место. Следим вместе за игрой двух украинских команд. Начало матча - 11.08.2021 в 19:30

Сигнал предоставлен платформой FootballHab.

"Динамо" 19:30 "Минай"
УПЛ. Матч первого тура

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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