Динамо - Минай. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

"Динамо" и "Минай" проводят перенесенный матч первого тура УПЛ. Обе команды подошли к этому противостоянию с максимально возможным уловом: киевляне набрали шесть очков в двух поединках, закарпатцы – три в одном. Несмотря на это, в матче есть четко выраженный фаворит. Это "Динамо".

Матч проходит в Киеве на НСК "Олимпийский". В случае победы "Динамо" догонит "Десну", которая расположилась на вершине турнирной таблицы, а вот положение "Миная" в случае поражения не изменится – десятое место. Следим вместе за игрой двух украинских команд. Начало матча - 11.08.2021 в 19:30

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"Динамо" 19:30 "Минай"

УПЛ. Матч первого тура