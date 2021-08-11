  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов прекратил сотрудничество с двумя игроками
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов прекратил сотрудничество с двумя игроками

Премьер-лига
(2 голосов)

Маруан Михоуби и Рафаэль Сабино покинули львовский клуб

Львов прекратил сотрудничество с двумя игроками

Фото: ПФК Львов

Новина українською

"Львов" на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон с двумя игроками - Маруаном Миуби и Рафаэлем Сабино.

22-летний защитник Михоуби выступал за "Львов" с сентября 2020 года. За это время успел провести 18 матчей и отметиться одним забитым мячом.

25-летний бразильский полузащитник Сабино, в свою очередь, был одним из лидеров команды. Хавбек впервые надел футболку "Львова" еще в конце июля 2018 года. В официальных поединках УПЛ появлялся на поле в составе "горожан" 65 раз и отметился двумя голами.

Клуб желает успехов, новых побед и свершений в дальнейшей футбольной карьере.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Сабино Маруан Михоуби
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФК Львов

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Quizzz (Lviv)
11.08.2021 в 12:56
По Сабіно дивно, шось явно не поділив з бесмертним. Міхобі взагалі як на мене суперовий захисник, який при безсмертному взагалі чомусь не грав., одним словом це зачистка під безсмертного
Ответить
0
0
LAZ E183 (Рига)
11.08.2021 в 13:21
Сабіно, на жаль, травматичний, і неодноразово набирав вагу після травм, яку не одразу міг скинути. В тому і була основна проблема. Щодо Міхоубі, то ще й як грав, але неодноразово привозив. Згадайте, як він привіз 3 голи в грі з Зорею, і вилучення в грі з Рухом.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...