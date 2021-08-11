Львов прекратил сотрудничество с двумя игроками

"Львов" на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон с двумя игроками - Маруаном Миуби и Рафаэлем Сабино.

22-летний защитник Михоуби выступал за "Львов" с сентября 2020 года. За это время успел провести 18 матчей и отметиться одним забитым мячом.

25-летний бразильский полузащитник Сабино, в свою очередь, был одним из лидеров команды. Хавбек впервые надел футболку "Львова" еще в конце июля 2018 года. В официальных поединках УПЛ появлялся на поле в составе "горожан" 65 раз и отметился двумя голами.

Клуб желает успехов, новых побед и свершений в дальнейшей футбольной карьере.