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Львов прекратил сотрудничество с двумя игроками
Маруан Михоуби и Рафаэль Сабино покинули львовский клуб
Фото: ПФК Львов
"Львов" на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон с двумя игроками - Маруаном Миуби и Рафаэлем Сабино.
22-летний защитник Михоуби выступал за "Львов" с сентября 2020 года. За это время успел провести 18 матчей и отметиться одним забитым мячом.
25-летний бразильский полузащитник Сабино, в свою очередь, был одним из лидеров команды. Хавбек впервые надел футболку "Львова" еще в конце июля 2018 года. В официальных поединках УПЛ появлялся на поле в составе "горожан" 65 раз и отметился двумя голами.
Клуб желает успехов, новых побед и свершений в дальнейшей футбольной карьере.
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