Динамо интересуется бразильским нападающим - СМИ

По информации ведущего "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, "Динамо" интересуется нападающим "Атлетико Паранаэнсе" Витора Наума.

Вторым претендентом на бразильца является французский "Бордо", которое готово заплатить за 22-летнего игрока 7 миллионов евро.

Как сообщает источник, это больше той суммы, которую руководство "Динамо" готово отдать за игрока.

По данным Transfermarkt стоимость нападающего оценивается в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Наум провел 12 матче за "Атлетико Паранаэнсе" в чемпионате Бразилии. На счету форварда 2 гола и 3 результативных передач.