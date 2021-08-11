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Динамо интересуется бразильским нападающим - СМИ
Также на игрока претендует французский клуб
Фото: transfermarkt.ru
По информации ведущего "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, "Динамо" интересуется нападающим "Атлетико Паранаэнсе" Витора Наума.
Вторым претендентом на бразильца является французский "Бордо", которое готово заплатить за 22-летнего игрока 7 миллионов евро.
Как сообщает источник, это больше той суммы, которую руководство "Динамо" готово отдать за игрока.
По данным Transfermarkt стоимость нападающего оценивается в 3,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Наум провел 12 матче за "Атлетико Паранаэнсе" в чемпионате Бразилии. На счету форварда 2 гола и 3 результативных передач.
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