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Динамо интересуется бразильским нападающим - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Также на игрока претендует французский клуб

Динамо интересуется бразильским нападающим - СМИ

Фото: transfermarkt.ru

Новина українською

По информации ведущего "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, "Динамо" интересуется нападающим "Атлетико Паранаэнсе" Витора Наума.

Вторым претендентом на бразильца является французский "Бордо", которое готово заплатить за 22-летнего игрока 7 миллионов евро.

Как сообщает источник, это больше той суммы, которую руководство "Динамо" готово отдать за игрока.

По данным Transfermarkt стоимость нападающего оценивается в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Наум провел 12 матче за "Атлетико Паранаэнсе" в чемпионате Бразилии. На счету форварда 2 гола и 3 результативных передач.

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В статье: Динамо (Киев) Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) Витор Наум
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (10)
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Русланбай (Рівне)
11.08.2021 в 15:21
Та не слухайте ви тих мудозвонів з тої програми. Вони глобально ще нічого не спрогнозували. Пардон , не ВГАДАЛИ
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
11.08.2021 в 14:26
Зачем?))) Взяли Шкурина - не играет. Взяли венесуэльца - не играет. Взяли Кулача - на 5 минуты выходит на замену. Может лучше защитника толкового купить? Или опорника на смену Сидору?
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+3
-2
prostors (Вольногорск)
11.08.2021 в 14:50
Опорник нужен, Аж кричит. Сидор для УПЛ сойдет но на ЭК он очень медленный. Ему не повезло с тренером.
Ответить
0
-1
prostors (Вольногорск)
11.08.2021 в 14:53
АЖ кричит. Что оно само текст редактирует? Пишешь одно а выскакивает белебердень.
0
0
ZNAK_VOPROSA
11.08.2021 в 14:26
А как же великие форварды Супряга, Беседин, Шкурягин!!??
Ответить
+2
-3
Litb@rski (Кёльн)
11.08.2021 в 14:18
Бордо и 7 лямов , да не смешите ....у них сейчас финансовый кризис....разве что их кто то перекупил за последние 1,5 месяца
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0
-1
alktus (Хмельницкий)
11.08.2021 в 14:55
Да, перекупили. Какой то магнат из Люксембурга.
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.08.2021 в 14:16
Треба брати...
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0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
11.08.2021 в 15:17
Да, ты что... Динамо - Бразилия ?
Ответить
+1
-1
avatar
Next-R (Киев)
11.08.2021 в 15:22
oleg.ЧmО.3972, ти сиди як сидиш у свєї мамки під спідницєю, та свій рот відкривай коли тече зверху.
0
-1


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