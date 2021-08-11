На матче Динамо - Минай будет задействована система VAR

Сегодня, киевское "Динамо" проведет перенесенный матч 1-го тура УПЛ сезона 2021/22 против закарпатского "Миная".

Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:30.

По информации Динамо Киев Inside, на данном поединке будет задействован VAR. Отмечается, что система также запланирована на матч 4-го тура УПЛ "бело-синих" против "Ингульца", который пройдет 18 августа.

Напомним, что первые три тура VAR использовалась на матчах в тренировочном режиме из-за обучения новой волны арбитров, которые, согласно требованиям УЕФА, могли только так пользоваться системой на этапе ознакомления.