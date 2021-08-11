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Динамо подписало контракт с литовским полузащитником
Титас Бузас продолжит карьеру в Украине
Футбольный клуб "Динамо" (Киев) подписал соглашение с 17-летним атакующим полузащитником из Литвы Титасом Бузасом.
Контракт с новичком "бело-синих" рассчитан на три года. Планируется, что свои выступления в "Динамо" хавбек начнет с команды U19.
Титас Бузас родился 14 июня 2004 года и выступал на родине за клуб литовской Первой лиги "Дайнава", а также за юношескую команду U17 португальского "Белененсеша".
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Источник:ФК Динамо Киев
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Комментарии (3)
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Dozenko (NewYork)
11.08.2021 в 17:25
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Nеxt-R (Киев)
11.08.2021 в 17:23
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
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