Динамо подписало контракт с литовским полузащитником

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) подписал соглашение с 17-летним атакующим полузащитником из Литвы Титасом Бузасом.

Контракт с новичком "бело-синих" рассчитан на три года. Планируется, что свои выступления в "Динамо" хавбек начнет с команды U19.

Титас Бузас родился 14 июня 2004 года и выступал на родине за клуб литовской Первой лиги "Дайнава", а также за юношескую команду U17 португальского "Белененсеша".