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Динамо подписало контракт с литовским полузащитником

Премьер-лига
(1 голосов)

Титас Бузас продолжит карьеру в Украине

Динамо подписало контракт с литовским полузащитником

Новина українською

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) подписал соглашение с 17-летним атакующим полузащитником из Литвы Титасом Бузасом.

Контракт с новичком "бело-синих" рассчитан на три года. Планируется, что свои выступления в "Динамо" хавбек начнет с команды U19.

Титас Бузас родился 14 июня 2004 года и выступал на родине за клуб литовской Первой лиги "Дайнава", а также за юношескую команду U17 португальского "Белененсеша".

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В статье: Динамо (Киев) Титас Бузас
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (3)
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Dozenko (NewYork)
11.08.2021 в 17:25
Шутки про Безуса ?
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0
0
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Nеxt-R (Киев)
11.08.2021 в 17:23
За гроші Медведчука можна було когось кращого купити. Більше за ОПЗЖ не буду голосувати!
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0
-4
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
11.08.2021 в 17:26
Тебе кинули як останнього л оха(
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0
-1


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