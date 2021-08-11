Протасов: Металлист 1925 играет в современный футбол

Хавбек "Металлиста 1925" Евгений Протасов поделился впечатлениями от победы над "Черноморцем" (3:2) и отметил амбициозные цели в новой команде.

- Игра с "Черноморцем" лучшая для вашей команды, учитывая волевые качества, страсти на поле?

- Уверен, что лучшие матчи для "Металлиста 1925" еще впереди. Относительно матча против одесситов, то считаю, что нам удалось продемонстрировать хороший футбол, были постоянно нацелены на ворота. Несмотря на непростой ход поединка, все же смогли достичь своего.

- Вы впервые в сезоне вышли в старте. Чувствуете больше уверенности в собственных силах или лучше стали понимать требования тренера?

- Действительно, доверие со стороны тренерского штаба окрыляет. С каждой тренировкой стараюсь прогрессировать. Максимально концентрируюсь, чтобы прислушиваться к требованиям тренерского штаба. Приятно, что моя работа приносит свои плоды. Сделаю все возможное, чтобы в следующих матчах играть еще лучше.

- Ваша команда в этом матче много владела мячом. В "Барселону" сложно играть?

- Стараемся и играем в современный футбол за счет контроля мяча коротких и средних передач. Считаю, что такой стиль помог нашей команде достичь успеха в игре против одесситов. Однако, нам еще много над чем надо работать.

- Согласны, что такие матчи - это украшение УПЛ?

- Думаю, что болельщики получили удовольствие от футбола. Всем нравятся матчи с большим количеством забитых мячей, драматургией. Однако, для тренеров это всегда валидол (улыбается).

- Матч посетили более семь тысяч зрителей. Круто или ожидали большего?

- Приятно, что установили новый рекорд посещаемости для команды в УПЛ. Думаю, что для Харькова это не предел, если команда играет в высшем дивизионе. Хочется, чтобы еще больше болельщиков приходило поддерживать нас. Считаю, что своей игрой заслужили любовь и поддержку фанатов. Постараемся играть еще лучше.

- Как оказались в команде?

- Получил предложение от "Металлиста 1925". Долго не раздумывал, меня все устроило. Присоединился к команде с первого дня сборов. Проблем с адаптацией у меня не было. Сделаю все, чтобы помочь "Металлисту 1925" выйти на новый уровень в развитии. Доволен, что присоединился к команде.