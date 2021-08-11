Стал известен состав Динамо на матч с Минаем. Дебют Рамиреса

На официальном сайте “Динамо Киев” опубликовали стартовые составы команд на перенесенный матч 1-го тура против “Миная”. Сегодня дебютирует Рамирес.

Примечательно, что в заявку попал колумбийский новичок киевлян – Эрик Рамирес.

Стартовий склад киян на матч #ДинамоМинай pic.twitter.com/dbZg10UD92 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 11, 2021

Также свой состав опубликовала и команда из ужгородской области:

На матче впервые в УПЛ будет использована система ВАР.

Напомним, что матч первого тура был перенесен по просьбе руководства “Миная”, но также есть информация, что “Динамо” попросили изменить календарь, чтобы игроки получили больше отдыха после Евро.

Матч начнется в 19:30 и пройдет на НСК “Олимпийском”.