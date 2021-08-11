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Стал известен состав Динамо на матч с Минаем. Дебют Рамиреса

Премьер-лига
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Перенесенный матч начнется через пол часа

Стал известен состав Динамо на матч с Минаем. Дебют Рамиреса

Фото: Украинская Правда / Автор: неизвестен

Новина українською

На официальном сайте “Динамо Киев” опубликовали стартовые составы команд на перенесенный матч 1-го тура против “Миная”. Сегодня дебютирует Рамирес.

Примечательно, что в заявку попал колумбийский новичок киевлян – Эрик Рамирес.

Также свой состав опубликовала и команда из ужгородской области:

Стал известен состав Динамо на матч с Минаем. Дебют Рамиреса - изображение 1

На матче впервые в УПЛ будет использована система ВАР.

Напомним, что матч первого тура был перенесен по просьбе руководства “Миная”, но также есть информация, что “Динамо” попросили изменить календарь, чтобы игроки получили больше отдыха после Евро.

Матч начнется в 19:30 и пройдет на НСК “Олимпийском”.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай Эрик Рамирес
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua

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