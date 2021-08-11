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Игроки Динамо вышли на матч в футболках в поддержку Попова

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда мощно подбодрила Дениса

Игроки Динамо вышли на матч в футболках в поддержку Попова

Фото: трансляция матча на ютуб-канале ФК "Динамо Киев"

Новина українською

Игроки “Динамо Киев” вышли на перенесенный матч первого тура против “Миная” в футболках с изображением Дениса Попова – так команда поддержала травмированного игрока.

Денис Попов получил повреждение в матче второго тура против ровенского “Вереса”. Позже стало известно что у игрока повреждение крестообразных связок колена.

Старший врач "Динамо" Андрей Шморгун сообщил, что ориентировочный срок реабилитации игрока – шесть месяцев.

Дениса прооперировали 8-го августа. Далее – процесс реабилитации игрока.

Также на матче вновь отсутствует Мирча Луческу. В клубе надеются на его возвращение к концу недели.

Напомним, что главный тренер киевлян на прошлой неделе перенес операцию по удалению кисты.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) ФК Минай Денис Попов
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Источник:
ФК "Динамо Киев"

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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
11.08.2021 в 20:19
Никого не смущает количество легко травмируемых игроков в ДК ... и травмы тяжёлые и бесконечные... что-то с физикой и мед.группой не так...
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+1
-1
Рівнянин (Рівне)
11.08.2021 в 20:32
Такі бійці,як Попов,Бурда,Вербіч ніколи не уникають контакту,тому й травми.Супряга не травмується,тому-що він аморфний і не боєздатний.
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
11.08.2021 в 20:34
...может у тебя с головой что-то не так, пойди проверься....
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0
-1
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simargl (Чернигов)
11.08.2021 в 21:11
Тебе проще. Головы тупо нет. Какой спрос с кота ))) брысь..!
0
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