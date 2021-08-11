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Игроки Динамо вышли на матч в футболках в поддержку Попова
Команда мощно подбодрила Дениса
Фото: трансляция матча на ютуб-канале ФК "Динамо Киев"
Игроки “Динамо Киев” вышли на перенесенный матч первого тура против “Миная” в футболках с изображением Дениса Попова – так команда поддержала травмированного игрока.
Денис Попов получил повреждение в матче второго тура против ровенского “Вереса”. Позже стало известно что у игрока повреждение крестообразных связок колена.
Старший врач "Динамо" Андрей Шморгун сообщил, что ориентировочный срок реабилитации игрока – шесть месяцев.
Дениса прооперировали 8-го августа. Далее – процесс реабилитации игрока.
Также на матче вновь отсутствует Мирча Луческу. В клубе надеются на его возвращение к концу недели.
Напомним, что главный тренер киевлян на прошлой неделе перенес операцию по удалению кисты.
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