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Буяльский разыгрался. ВИДЕО, как Виталий эффектно открыл счет в матче против Миная

Премьер-лига
(2 голосов)

Ассистировал венесуэльский новичок

Буяльский разыгрался. ВИДЕО, как Виталий эффектно открыл счет в матче против Миная

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

Вашему вниманию видео первого гола в матче "Динамо" - "Минай", которые играют перенесенный поединок первого тура. Виталий Буяльский, который в предыдущей игре забил свой юбилейный 30-й гол в рамках УПЛ, открыл счет на 19-й минуте. Атакующий хавбек эффектно перебросил голкипера после того, как ему пас отдал венесуэльский новичок "Динамо" Эрик Рамирес.

За ходом поединка "Динамо" - "Минай" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) ФК Минай Эрик Рамирес
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Комментарии (2)
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Шурик_ОК (Київ)
11.08.2021 в 20:45
Против Миная и мой тесть может разыграться
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+1
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госпітальєр (львів)
11.08.2021 в 20:25
чергова гра в піддавки,при першому голі воротар стоїть на лінії воротарського майданчика,ворота пусті,коли вже пропустив,вийшов на лінію штрафного майданчика,динамівці не попали в пусті ворота
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+1
-2


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