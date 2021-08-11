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Буяльский разыгрался. ВИДЕО, как Виталий эффектно открыл счет в матче против Миная
Ассистировал венесуэльский новичок
фото - ФК "Динамо" Київ
Вашему вниманию видео первого гола в матче "Динамо" - "Минай", которые играют перенесенный поединок первого тура. Виталий Буяльский, который в предыдущей игре забил свой юбилейный 30-й гол в рамках УПЛ, открыл счет на 19-й минуте. Атакующий хавбек эффектно перебросил голкипера после того, как ему пас отдал венесуэльский новичок "Динамо" Эрик Рамирес.
За ходом поединка "Динамо" - "Минай" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>
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Комментарии (2)
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Шурик_ОК (Київ)
11.08.2021 в 20:45
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госпітальєр (львів)
11.08.2021 в 20:25
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