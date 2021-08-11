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Рамирес дебютировал в составе Динамо и сразу же забил гол – ВИДЕО
Лучшего начала не придумаешь
фото - Олександр Приходько
Эрик Рамирес забивает гол и отдает голевую передачу в дебютном тайме за “Динамо”.
Колумби замкнул передачу на пустые ворота от Александра Караваева, тем самым удвоив преимущество киевлян.
Это первый гол колумбийца, но не первое результативное действие за “Динамо Киев” – в первом тайме он также отдал голевую передачу на Буяльского.
Рамирес перешел этим летом из “Дунайской Стреды”, команды из Первой лиги Словакии. Сумма трансфера составила 1.75 миллиона евро.
В прошлом сезоне Рамирес провел 35 матчей за “Стреду”, забил 17 мячей и отдал 8 голевых передач.
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