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За Динамо впервые сыграл венесуэлец. Всего за киевский клуб играли легионеры из 37 стран
Полная статистика динамовских легионеров
фото - Олександр Приходько
Киевское "Динамо" в новом сезоне снова расширило географию своих легионеров. Впервые в истории клуба за бело-синих в чемпионате Украины сыграл представитель Венесуэлы - Эрик Рамирес.
22-летний форвард перешел из словацкого ДАК. По информации СМИ, "Динамо" заплатило за него 1.75 млн евро. Дебютным для Рамиреса стал матч с "Минаем". К тому же Эрик сразу отметился результативным пасом на Буяльского, а потом сам отметился забитым голом.
Эрик Рамирес стал представителем 37-й страны, который сыграл за киевский клуб в чемпионатах Украины. Больше всего было игроков из Бразилии, далее следуют представители России, Нигерии, Грузии, Беларуси, Хорватии и Сербии. Вашему вниманию полный список динамовских легионеров, которые сыграли хотя бы один матч за сине-белых в чемпионате Украины. Всего за бело-синих выступали 110 футболистов с иностранным паспортом.
Список легионеров команды киевского "Динамо" в истории национальных чемпионатов
|Страна
|Игроки
|Число
|Бразилия
|Леандро Машадо, Диого Ринкон, Мори Алессандро, Родольфо, Родриго, Маграо, Клебер, Карлос Корреа, Майкл, Андре, Леандро Алмейда, Бетао, Гильерме, Данило Силва, Дуду, Раффаэл, Жуниор Мораес, Че Че, Сидклей, Витор Буено, Клейтон
|21
|Россия
|Ахрик Цвейба, Олег Саленко, Валерий Есипов, Максим Деменко, Алексей Герасименко, Сергей Кормильцев, Артем Яшкин, Сергей Серебренников, Владимир Кузмичев, Рамиз Мамедов, Александр Филимонов, Андрей Ещенко
|12
|Нигерия
|Лаки Идахор, Айила Юссуф, Франк Темиле, Фанендо Ади, Лукман Аруна, Браун Идейе, Тайе Тайво, Бенито
|8
|Грузия
|Михаил Джишкариани, Каха Каладзе, Георгий Деметрадзе, Отар Марцваладзе, Давит Имедашвили, Кахабер Аладашвили, Малхаз Асатиани
|7
|Беларусь
|Александр Хацкевич, Валентин Белькевич, Владимир Маковский, Михаил Маковский, Сергей Корниленко, Никита Корзун
|6
|Хорватия
|Ерко Леко, Горан Саблич, Огнен Вукоевич, Нико Кранчар, Домагой Вида, Йосип Пиварич
|6
|Сербия
|Горан Гавранчич, Перица Огненович, Марян Маркович, Милош Нинкович, Радосав Петрович, Александер Пантич
|6
|Литва
|Вальдемарас Мартинкенас, Гинтерас Квиткаускас, Игор Панкратьев, Эдгар Чеснаускис
|4
|Румыния
|Кристиан Иримия, Тибериу Гиоане, Флорин Чернат, Тудор Белуцэ
|4
|Аргентина
|Роберт Нанни, Факундо Бертольо, Марко Рубен
|3
|Венгрия
|Ласло Боднар, Балаж Фаркаш, Тамаш Кадар
|3
|Марокко
|Бадр Эль-Каддури, Юнес Беланда
|2
|Португалия
|Мигел Велозу, Виторину Антунеш
|2
|Польша
|Лукаш Теодорчик, Томаш Кендзера
|2
|Сенегал
|Демба Туре, Папе Диакате
|2
|Австрия
|Александр Драгович
|1
|Армения
|Эрванд Сукиасян
|1
|Бельгия
|Ибрагим Каргбо
|1
|Болгария
|Георгий Пеев
|1
|Венесуэла
|Эрик Рамирес
|1
|Гана
|Мохамед Кадири
|1
|Гвинея
|Исмаэль Бангура
|1
|Дания
|Миккель Дуэлунд
|1
|ДР Конго
|Дьемерси Мбокани
|1
|Испания
|Фран Соль
|1
|Кувейт
|Насер Аль-Сюги
|1
|Латвия
|Марис Верпаковскис
|1
|Люксембург
|Жерсон Родригес
|1
|Македония
|Горан Попов
|1
|Нидерланды
|Джермейн Ленс
|1
|Парагвай
|Дерлиз Гонсалез
|1
|Словения
|Беньямин Вербич
|1
|Узбекистан
|Максим Шацких
|1
|Уругвай
|Карлос Де Пена
|1
|Финляндия
|Роман Еременко
|1
|Франция
|Бенуа Тремулинас
|1
|Швейцария
|Адмир Мехмеди
|1
|37 стран
|110
Отметим, что в этот список не вошли легионеры, которые не играли матчей чемпионата Украины за первую команду киевского "Динамо".
Добавим, что абхазец Ахрик Цвейба и питерец Олег Саленко окончательно определились, какое гражданство им принимать после распада СССР, чуть позже, уже уехав из Киева. Этнические же россияне Сергей Серебренников, Артем Яшкин и Сергей Кормильцев получили украинские паспорта уже в ходе своих выступлений за "Динамо". В отличие от еще двух уроженцев России Виктора Леоненко и Юрия Калитвинцева, которые украинцами стали еще до официального дебюта в составе киевлян.
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