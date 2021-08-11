За Динамо впервые сыграл венесуэлец. Всего за киевский клуб играли легионеры из 37 стран

Киевское "Динамо" в новом сезоне снова расширило географию своих легионеров. Впервые в истории клуба за бело-синих в чемпионате Украины сыграл представитель Венесуэлы - Эрик Рамирес.

22-летний форвард перешел из словацкого ДАК. По информации СМИ, "Динамо" заплатило за него 1.75 млн евро. Дебютным для Рамиреса стал матч с "Минаем". К тому же Эрик сразу отметился результативным пасом на Буяльского, а потом сам отметился забитым голом.

Эрик Рамирес стал представителем 37-й страны, который сыграл за киевский клуб в чемпионатах Украины. Больше всего было игроков из Бразилии, далее следуют представители России, Нигерии, Грузии, Беларуси, Хорватии и Сербии. Вашему вниманию полный список динамовских легионеров, которые сыграли хотя бы один матч за сине-белых в чемпионате Украины. Всего за бело-синих выступали 110 футболистов с иностранным паспортом.

Список легионеров команды киевского "Динамо" в истории национальных чемпионатов

Страна Игроки Число Бразилия Леандро Машадо, Диого Ринкон, Мори Алессандро, Родольфо, Родриго, Маграо, Клебер, Карлос Корреа, Майкл, Андре, Леандро Алмейда, Бетао, Гильерме, Данило Силва, Дуду, Раффаэл, Жуниор Мораес, Че Че, Сидклей, Витор Буено, Клейтон 21 Россия Ахрик Цвейба, Олег Саленко, Валерий Есипов, Максим Деменко, Алексей Герасименко, Сергей Кормильцев, Артем Яшкин, Сергей Серебренников, Владимир Кузмичев, Рамиз Мамедов, Александр Филимонов, Андрей Ещенко 12 Нигерия Лаки Идахор, Айила Юссуф, Франк Темиле, Фанендо Ади, Лукман Аруна, Браун Идейе, Тайе Тайво, Бенито 8 Грузия Михаил Джишкариани, Каха Каладзе, Георгий Деметрадзе, Отар Марцваладзе, Давит Имедашвили, Кахабер Аладашвили, Малхаз Асатиани 7 Беларусь Александр Хацкевич, Валентин Белькевич, Владимир Маковский, Михаил Маковский, Сергей Корниленко, Никита Корзун 6 Хорватия Ерко Леко, Горан Саблич, Огнен Вукоевич, Нико Кранчар, Домагой Вида, Йосип Пиварич 6 Сербия Горан Гавранчич, Перица Огненович, Марян Маркович, Милош Нинкович, Радосав Петрович, Александер Пантич 6 Литва Вальдемарас Мартинкенас, Гинтерас Квиткаускас, Игор Панкратьев, Эдгар Чеснаускис 4 Румыния Кристиан Иримия, Тибериу Гиоане, Флорин Чернат, Тудор Белуцэ 4 Аргентина Роберт Нанни, Факундо Бертольо, Марко Рубен 3 Венгрия Ласло Боднар, Балаж Фаркаш, Тамаш Кадар 3 Марокко Бадр Эль-Каддури, Юнес Беланда 2 Португалия Мигел Велозу, Виторину Антунеш 2 Польша Лукаш Теодорчик, Томаш Кендзера 2 Сенегал Демба Туре, Папе Диакате 2 Австрия Александр Драгович 1 Армения Эрванд Сукиасян 1 Бельгия Ибрагим Каргбо 1 Болгария Георгий Пеев 1 Венесуэла Эрик Рамирес 1 Гана Мохамед Кадири 1 Гвинея Исмаэль Бангура 1 Дания Миккель Дуэлунд 1 ДР Конго Дьемерси Мбокани 1 Испания Фран Соль 1 Кувейт Насер Аль-Сюги 1 Латвия Марис Верпаковскис 1 Люксембург Жерсон Родригес 1 Македония Горан Попов 1 Нидерланды Джермейн Ленс 1 Парагвай Дерлиз Гонсалез 1 Словения Беньямин Вербич 1 Узбекистан Максим Шацких 1 Уругвай Карлос Де Пена 1 Финляндия Роман Еременко 1 Франция Бенуа Тремулинас 1 Швейцария Адмир Мехмеди 1 37 стран 110

Отметим, что в этот список не вошли легионеры, которые не играли матчей чемпионата Украины за первую команду киевского "Динамо".

Добавим, что абхазец Ахрик Цвейба и питерец Олег Саленко окончательно определились, какое гражданство им принимать после распада СССР, чуть позже, уже уехав из Киева. Этнические же россияне Сергей Серебренников, Артем Яшкин и Сергей Кормильцев получили украинские паспорта уже в ходе своих выступлений за "Динамо". В отличие от еще двух уроженцев России Виктора Леоненко и Юрия Калитвинцева, которые украинцами стали еще до официального дебюта в составе киевлян.