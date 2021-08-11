УПЛ. Динамо - Минай 2:0. Прогнозируемость со свежестью

В анонсе матча говорилось, что "Динамо" может наконец-то со старта испытать новичков на официальном уровне. Ведь имя и статус соперника позволяют. Прогнозировался Кулач, но вышел Рамирес. Также следует отметить дебютное появление в заявке Дениса Антюха. А вот Кулача не было даже среди резервистов.

У "Миная" тоже было несколько дебютов – впервые в футболке этой команды мы увидели Эдварда Кобака, Олега Синегуба, впервые в заявке появился Герман Пеньков. Но каким бы ни был состав закарпатцев, они должны были танцевать от соперника. "Динамо" – команда значительно более высокого уровня, она диктовала темп.

Она начала не слишком быстро, поэтому "Минай" не сразу расклеился. Где-то даже промелькнула мысль, что порядком закарпатцы способны удивить класс киевлян. Но это была иллюзия. Интрига держалась до тех пор, пока хозяева не включили скорости.

Первая ласточка улетела, когда классной комбинацией (Буяльский - Караваев) на ударную позицию вывели Рамиреса. Для венесуэльца опытные партнеры сделали все, но форвард промахнулся. Потом еще захлебнулся выпад с участием Караваева. Но рано или поздно сквозь пробоины в защите "Миная" должна была хлынуть вода. Потоп начался на 19-й минуте, когда Миколенко со своей половины поля забросил мяч в зону левого нападающего, Рамирес в одно касание направил снаряд на Буяльского, а Виталий элегантно перебросил вратаря дальним ударом – все очень четко.

Вот после этого "Минай" точно расклеился. Но "Динамо" не спешило закрывать игру, демонстрируя высокий процент не реализации моментов. Тымчик и Караваев простили соперника, а "Минай" даже огрызнулся ударом Кобака. Намек на то, чтобы переломить игру? Нет, нет и еще раз нет. "Динамо" забило "в раздевалку" усилиями того же Рамиреса. На этот раз венесуэлец не подвел партнеров, которые пошли дальше и вывели его не просто один на один с вратарем, а один на один с пустыми воротами (Бущан - Буяльский - Караваев).

Так прошел первый тайм, а на второй Василий Кобин попытался вывести команду без бремени двух пропущенных. По крайней мере, азарт тренера призвал закарпатцев бороться и они боролись. Был удар Хахлёва. Была какая-никакая попытка Кобака. Но "Динамо" всегда было на шаг впереди. Цыганков сочно приложился к мячу, однако немного не попал, Караваев чуть замедлил с принятием решения после прострела Буяльского (хотя удар все же состоялся), Цыганков перемудрил в очередной очевидной ситуации. "Динамо" не лезло вон из штанов, но и не сбавляло обороты. Держало тот темп, который был комфортен для команды.

В конце встречи "Динамо" подолгу разыгрывало мяч, а "Минай" не был эффективным в игре на отбор. Создал один момент после стандарта (удар Горина таил опасность), однако этого мало. Стоит отметить высокую культуру пасов в исполнении киевлян, хотя вряд ли сегодняшнюю игру стоит моделировать на какие-то будущие баталии – слишком слаб был соперник. С другой стороны, "Минай" – это типичный представитель сегодняшней "серой массы" в УПЛ, поэтому здесь, конечно, "Динамо" способно доминировать. Но настоящее мерило силы – это Лига чемпионов.

Она начнется осенью, а уже в субботу "Динамо" сыграет спарринг против авторитетного участника Лиги чемпионов "Интера". Сейчас же отмечаем свежесть, с которой киевляне добились вполне прогнозируемого результата. А "Минаю" не стоит посыпать голову пеплом. Важнейшие матчи еще впереди.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле - Юрий Иванов

"Динамо" - ФК "Минай" 2:0

Голы: Виталий Буяльский 19, Эрик Рамирес 45+1

"Динамо": Георгий Бущан, Владимир Шепелев (Николай Шапаренко 62), Эрик Рамирес (Денис Гармаш 62), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Сергей Сидорчук 68), Александр Караваев (Сидклей 62), Александр Тымчик, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Богдан Леднев 80), Александр Сирота

ФК "Минай": Даниил Кучер, Богдан Векляк, Эльдар Кулиев, Евгений Селезнев (Рустам Ахмедзаде 57), Даниил Кныш, Сиака Багайоко, Алексей Хахлев (Александр Петрусенко 64), Игорь Гончар (Олег Горин 80), Олег Синегуб, Антон Байдал (Рустам Ахмедзаде 57), Эдвард Кобак (Дмитрий Билоног 57)



Предупреждения: Эдвард Кобак 49, Сиака Багайоко 75, Даниил Кныш 84