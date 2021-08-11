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УПЛ. Динамо - Минай 2:0. Прогнозируемость со свежестью

Премьер-лига
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(1 голосов)

Супер-уверенная победа чемпиона

УПЛ. Динамо - Минай 2:0. Прогнозируемость со свежестью

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В анонсе матча говорилось, что "Динамо" может наконец-то со старта испытать новичков на официальном уровне. Ведь имя и статус соперника позволяют. Прогнозировался Кулач, но вышел Рамирес. Также следует отметить дебютное появление в заявке Дениса Антюха. А вот Кулача не было даже среди резервистов.

У "Миная" тоже было несколько дебютов – впервые в футболке этой команды мы увидели Эдварда Кобака, Олега Синегуба, впервые в заявке появился Герман Пеньков. Но каким бы ни был состав закарпатцев, они должны были танцевать от соперника. "Динамо" – команда значительно более высокого уровня, она диктовала темп.

УПЛ. Динамо - Минай 2:0. Прогнозируемость со свежестью - изображение 1

Она начала не слишком быстро, поэтому "Минай" не сразу расклеился. Где-то даже промелькнула мысль, что порядком закарпатцы способны удивить класс киевлян. Но это была иллюзия. Интрига держалась до тех пор, пока хозяева не включили скорости.

Первая ласточка улетела, когда классной комбинацией (Буяльский - Караваев) на ударную позицию вывели Рамиреса. Для венесуэльца опытные партнеры сделали все, но форвард промахнулся. Потом еще захлебнулся выпад с участием Караваева. Но рано или поздно сквозь пробоины в защите "Миная" должна была хлынуть вода. Потоп начался на 19-й минуте, когда Миколенко со своей половины поля забросил мяч в зону левого нападающего, Рамирес в одно касание направил снаряд на Буяльского, а Виталий элегантно перебросил вратаря дальним ударом – все очень четко.

УПЛ. Динамо - Минай 2:0. Прогнозируемость со свежестью - изображение 2

Вот после этого "Минай" точно расклеился. Но "Динамо" не спешило закрывать игру, демонстрируя высокий процент не реализации моментов. Тымчик и Караваев простили соперника, а "Минай" даже огрызнулся ударом Кобака. Намек на то, чтобы переломить игру? Нет, нет и еще раз нет. "Динамо" забило "в раздевалку" усилиями того же Рамиреса. На этот раз венесуэлец не подвел партнеров, которые пошли дальше и вывели его не просто один на один с вратарем, а один на один с пустыми воротами (Бущан - Буяльский - Караваев).

Так прошел первый тайм, а на второй Василий Кобин попытался вывести команду без бремени двух пропущенных. По крайней мере, азарт тренера призвал закарпатцев бороться и они боролись. Был удар Хахлёва. Была какая-никакая попытка Кобака. Но "Динамо" всегда было на шаг впереди. Цыганков сочно приложился к мячу, однако немного не попал, Караваев чуть замедлил с принятием решения после прострела Буяльского (хотя удар все же состоялся), Цыганков перемудрил в очередной очевидной ситуации. "Динамо" не лезло вон из штанов, но и не сбавляло обороты. Держало тот темп, который был комфортен для команды.

УПЛ. Динамо - Минай 2:0. Прогнозируемость со свежестью - изображение 3

В конце встречи "Динамо" подолгу разыгрывало мяч, а "Минай" не был эффективным в игре на отбор. Создал один момент после стандарта (удар Горина таил опасность), однако этого мало. Стоит отметить высокую культуру пасов в исполнении киевлян, хотя вряд ли сегодняшнюю игру стоит моделировать на какие-то будущие баталии – слишком слаб был соперник. С другой стороны, "Минай" – это типичный представитель сегодняшней "серой массы" в УПЛ, поэтому здесь, конечно, "Динамо" способно доминировать. Но настоящее мерило силы – это Лига чемпионов.

Она начнется осенью, а уже в субботу "Динамо" сыграет спарринг против авторитетного участника Лиги чемпионов "Интера". Сейчас же отмечаем свежесть, с которой киевляне добились вполне прогнозируемого результата. А "Минаю" не стоит посыпать голову пеплом. Важнейшие матчи еще впереди.

УПЛ. Динамо - Минай 2:0. Прогнозируемость со свежестью - изображение 4

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле - Юрий Иванов
"Динамо" - ФК "Минай" 2:0
Голы: Виталий Буяльский 19, Эрик Рамирес 45+1

"Динамо": Георгий Бущан, Владимир Шепелев (Николай Шапаренко 62), Эрик Рамирес (Денис Гармаш 62), Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Сергей Сидорчук 68), Александр Караваев (Сидклей 62), Александр Тымчик, Илья Забарный, Виталий Буяльский (Богдан Леднев 80), Александр Сирота

ФК "Минай": Даниил Кучер, Богдан Векляк, Эльдар Кулиев, Евгений Селезнев (Рустам Ахмедзаде 57), Даниил Кныш, Сиака Багайоко, Алексей Хахлев (Александр Петрусенко 64), Игорь Гончар (Олег Горин 80), Олег Синегуб, Антон Байдал (Рустам Ахмедзаде 57), Эдвард Кобак (Дмитрий Билоног 57)

Предупреждения: Эдвард Кобак 49, Сиака Багайоко 75, Даниил Кныш 84

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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Комментарии (61)
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Fishing 555 (Rivne)
11.08.2021 в 22:44
Динамо зім'яло миная
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0
0
oda1979 (Запорожье)
11.08.2021 в 22:35
На фоне ДК Киевский Шахтер с 40 лямами на трансферы выглядит лошкому
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+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
11.08.2021 в 22:42
Ух Динамо, великий и могучий Минай обыграло))
Ответить
+1
-1
Fishing 555 (Rivne)
11.08.2021 в 22:46
Не в том дело. А просто многие твоим Минаем пугали Динамо. Вот и все.
0
0
Golfik25 (Киев)
11.08.2021 в 22:51
должно было не обыграть и слится Александрии? Чемпионат из 2 игр состоит Динамо и шахетр?
0
0
Golfik25 (Киев)
11.08.2021 в 22:52
и слится как кроты
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
11.08.2021 в 22:59
чтобы вы были счастливы - надо убрать ШД из чемпионата? чи оставить одни Минаи, Вересы и Черноморец с киевским десантом- тогда да, Динамо навечно будет чемпионом.
0
0
amg333 (Kyiv )
11.08.2021 в 22:22
Гегемон возвращается на своё первое место!
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+2
0
Leolion (Alicante)
11.08.2021 в 22:19
Вот знаете, я все ждал когда в Динамо купят распасовщика кроме Шапаренко. Нужен тот кто начинает атаки и их соединяет. И как же вырос БУЯЛЬСКИЙ. Не скажу, что у него супер талант, но какой же он трудяга. Слышал, что он оббивал пороги к Мистеру, только чтоб узнать что-то новое. Не только с Минаем, вспомните игры Динамо. Кто раздавал пасы? КТо так видит поле? Кто давал результат, когда все остальные выглядели беспомощно. Браво мастерству Луческу и конечно же трудолюбию Буяльского!
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+1
-1
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Next-R (Киев)
11.08.2021 в 22:24
Сьогодні Циганков повітря двічі вигравав перед голами, тому сьогодні багато хто зіграв добре, але звичайно гол Буяльського - "ЛЯПОТА"
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-1
Dimka26 (Чернигов)
11.08.2021 в 22:28
Буяльсуий прогрессировал и до Луческу вообще-то.
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+1
0
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Next-R (Киев)
11.08.2021 в 22:10
І хай тепер кроти брешуть, що Шевченко по вказівках суркіса ставив гравців ДК Що такий Буяльський не грав, а грали "голдени" і т.д.
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+2
-1
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Spokoyno (Київ)
11.08.2021 в 22:10
Чудові голи... Перший за виконанням, другий за комбінацією нівелюється класом суперника Динамо. Проте 3 бали за будь-яку перемогу! Тим більш півматча зіграли у тренувальному режимі, готуючись до матчу з чемпіоном Італії.
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+2
0
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MES QUE UN CLUB
11.08.2021 в 22:18
А кто-то переживал и за бороду подёргивал. Кто же это был?
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
11.08.2021 в 22:26
Месси?
+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
11.08.2021 в 22:34
Алекс так я "дурників" завжди остерігаюся І черпачком Будемо сподіватися, що у Буяльського ще таки будуть.
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
11.08.2021 в 21:59
Нет у нас 16-ти команд, половина лиги - уровень первой/второй лиги
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+2
-6
avatar
MES QUE UN CLUB
11.08.2021 в 22:00
Где это у вас, в лугандонии?
Ответить
+3
-6
FC Energy (Новая Каховка)
11.08.2021 в 22:02
Акелла промахнулся. Не имею никакого к ним отношения.
+1
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
11.08.2021 в 22:16
Ну и хорошо.
+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
11.08.2021 в 22:33
Знову цей троль каховський з"явився.
Ответить
+1
-2
FC Energy (Новая Каховка)
11.08.2021 в 22:40
Снова этот душевнобольной из Чернигова отписался
+2
-1
vituynia (Черкассы)
11.08.2021 в 21:54
Ну так себе,обычная проходная игра для Динамо,без особых усилий. Во втором тайме,с уходом Буяльского, Караваева и Рамиреса в атакующих действиях пошел сплошной хаос и сумбур. По Рамиресу, похоже наконец то появился нападающий, хорошо открывается,цепляется за мяч,пытается обострить и самое главное, у него это получается в отличии от Беседина и Кулача. А Гармаш попросту не обучен игре на острие. Единственный недостаток у венесуэльца, отсутствие скорости. Но пока дифирамбы и Рамиресу и в целом Динамо петь не будем, это был всего лишь слабенький Минай, в котором также слабенько смотрелся некий Селезнёв, который много разговаривал,падал и разводил руками,в результате поняв,что пенальти сегодня не светит, попросил замену.
Ответить
+5
0
мы за динамо (киев)
11.08.2021 в 22:05
від"... чепись від гармаша
Ответить
+3
0
Fishing 555 (Rivne)
11.08.2021 в 22:09
Беседин деревина. Гармаш стара кляча.
Ответить
0
-4
мы за динамо (киев)
11.08.2021 в 22:15
ти теж від...сь
+4
-1
avatar
Next-R (Киев)
11.08.2021 в 22:19
"деревина" та "стара кляча" - це на 100% про гуся
0
-1
Pianist (Киев)
11.08.2021 в 21:51
Важно - 10 украинцев в старте. Остальное - ерунда. Игра с колхозными тунцами не показатель. С победой.
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+7
-1
avatar
eloy (Днепропетровск)
11.08.2021 в 21:51
для чего нужно было раздувать чемпионат до 16 команд, если самый оптимальный вариант 12? а всё остальное - уровень 1-ой лиги. сегодняшний матч это доказал, как и матчи с участием других команд, которые попали в УПЛ случайно, или остались благодаря "раздутию". лучше меньше, но лучше - это классика!
Ответить
+1
-9
мы за динамо (киев)
11.08.2021 в 22:01
16 команд-- правильне рішення.
Ответить
+7
0
FC Energy (Новая Каховка)
11.08.2021 в 22:04
Чтобы лидеры на таких дворовых командах разминки проводили за 3 очка? Зачем? Рух не развивается, Ингулец не развивается, Колос вообще не вылазит с дна. Обещали развитие футбола в регионах, но не видно.
+1
-5
avatar
eloy (Днепропетровск)
11.08.2021 в 22:04
правильное в чём? сборы в УАФ, чтобы содержать этих дармоедов?
0
-2
мы за динамо (киев)
11.08.2021 в 22:17
мова ж не за дармоїдів. то окрема тема.
+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
11.08.2021 в 22:39
FC Energy (Новая Каховка Ну дуб же дубом, а щось тут розповідає.
Ответить
+1
-2
FC Energy (Новая Каховка)
11.08.2021 в 22:40
Пшел нахер)
+2
0
Joelbert (Киев)
11.08.2021 в 21:45
В Динамо є психологія, і тут Луческу попрацював. Шахтар тільки зігрується, але в певний момент цей процес завершиться. Буде цікаво подивитись на зарубу між грандами в той момент. Шахтарю треба повертати статус Чемпіона країни, а Динамо заряджено застовбити його за собою. Чемпіонат буде цікавий.
Ответить
+5
0
Fishing 555 (Rivne)
11.08.2021 в 21:45
А де чернігівські осліки що мати писали? Що вже Дристна не глидер?
Ответить
+3
-8
avatar
simargl (Чернигов)
11.08.2021 в 22:00
Отсоси, дрочер. Набить бы тебе лещем хохотало за оскорбление команды в угоду своему никчемному тщеславию... любишь осликов или они тебя?
Ответить
+3
-4
Fishing 555 (Rivne)
11.08.2021 в 22:14
Хе осел с конячим оскалом набив рот кізяком і смердить на весь гнилий чернигов. а всеж ти собачій осел.
+1
0
avatar
Next-R (Киев)
11.08.2021 в 22:20
simargl - чому як поливати ДК та гравців ДК своїм брудом - то ви розумні, якщо навпаки - то всі кругом дураки. Якась логіка - парашкінська.
+2
0
Golfik25 (Киев)
11.08.2021 в 21:44
Легкая и уверенная победа. Рамирес отлично влился и провёл свой первый матч. Но радует, что в старте 10 украинцев было и показали, что можно и без бразильцев побеждать в нашем Чемпионате.
Ответить
+9
0
Fishing 555 (Rivne)
11.08.2021 в 21:42
Хтось Минаєм лякав?
Ответить
+3
-5
pilips111 (Чернигов)
11.08.2021 в 21:46
Убогая игра обеих команд.
Ответить
+4
-10
Golfik25 (Киев)
11.08.2021 в 21:47
не расстраивайся, в топ 5 твоя десна попадёт, может быть.
+5
-3
avatar
simargl (Чернигов)
11.08.2021 в 21:53
Не вижу повода для радости. Уныло с мёртвыми Минаем. Не думаю, что с такий игрой в ЛЧ что-то светит... )))
+1
-12
Fishing 555 (Rivne)
11.08.2021 в 22:15
Убогий чернігов.
+3
-1
avatar
walcom (Киев)
11.08.2021 в 21:40
ну вот на заслуженное место стали)
Ответить
+6
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
11.08.2021 в 21:36
Лёгкая победа чемпиона над командой пригодной разве что для разминки. Могли и больше забить, но зачем потеть? С очередной победой любимое Динамо!
Ответить
+8
-2
мы за динамо (киев)
11.08.2021 в 21:43
таки намахну чарчину. в тренувальному режимі. всетаки отримав задоволення від перегляду матчу. дійсно все було так легко, шо аж зачекався вже де кротівня з вижжанням про договорняк, злив, суркісфсьокупіл, ну повністю по партитурі.симфонія намбе ван.
Ответить
+6
-1
oleg dynamo (львівська)
11.08.2021 в 21:36
дивися гру і відпочивав,ніякого переживання що ДК втратить очки...що значить тренер,як він їм за рік поміняв психологію переможців....і це ті які при михі не вміли в елементарну стінку зіграти....
Ответить
+10
-2
prostors (Вольногорск)
11.08.2021 в 21:41
Вот, вот. И так в большинстве команд УПЛ надо делать. Тогда и Финам, и Казахам проигрывать не будем.
Ответить
+5
0
FC Energy (Новая Каховка)
11.08.2021 в 22:00
Хреново, когда смотришь игру и спокоен за результат, это значит лишь отсутствие конкуренции и регресс наших лидеров
Ответить
+1
-3
мы за динамо (киев)
11.08.2021 в 21:30
гра з минаєм ні про що. дочекаємось інтер.
Ответить
+8
0
мы за динамо (киев)
11.08.2021 в 21:29
другий тайм у тренувальному режимі.
Ответить
+7
0
Лекарь (село Дарница)
11.08.2021 в 21:27
Дебютом Рамиреса удовлетворен. Товарищ не выпадал из игры, ну и пас+гол говорят сами за себя. Хочется верить, что команда нашла подходящего напа.
Ответить
+5
0
мы за динамо (киев)
11.08.2021 в 22:09
рано пташечка запєла, як би ... а може навпаки араміс знайшов команду? там не забити було неможливо.
Ответить
+1
0
Рівнянин (Рівне)
11.08.2021 в 22:17
Все можливо.Згадай з яких убивчих позицій бив Кара і не попадав в ворота.
0
0
мы за динамо (киев)
11.08.2021 в 22:27
я ще пригадую як блохін примудрявся з двох метрів вище воріт бити. але треба почекати.
+1
0
Soccerman (Москва)
11.08.2021 в 21:25
Сидклей полный ноль
Ответить
+4
-6
Лекарь (село Дарница)
11.08.2021 в 21:25
Поздравляю болельщиков Динамо с победой. Что касается игры, то было ощущение, что во втором тайме команда перешла в эконом-режим
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+8
-1
prostors (Вольногорск)
11.08.2021 в 21:43
Они и в первом не напрягались.
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+3
0


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