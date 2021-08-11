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Динамо – Минай 2:0. Видео голов и обзор матча
Сухая победа киевлян
Фото: fcdynamo.kiev.ua / Автор: неизвестен
“Динамо” в домашнем матче перенесенного 1-го тура УПЛ уверенно обыграло “Минай”.
Дебютными результативными действиями отметился Эрик Рамирес – гол + голевая передача.
Счет в матче был открыт Виталием Буяльским – он эффектно перекинул вратаря “в касание”, после паса венесуэлца.
В раздевалку свой дебютный мяч забил Эрик. Караваев ассистировал практически на пустые ворота – Рамирес реализовал.
Следующий свой матч “Динамо” проведет против “Интера” 14 августа – это товарищеская встреча в рамках подготовки к сезону. В этот же день “Минаю” предстоит играть с “Зарей” в УПЛ.
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