Динамо – Минай 2:0. Видео голов и обзор матча

“Динамо” в домашнем матче перенесенного 1-го тура УПЛ уверенно обыграло “Минай”.

Дебютными результативными действиями отметился Эрик Рамирес – гол + голевая передача.

Счет в матче был открыт Виталием Буяльским – он эффектно перекинул вратаря “в касание”, после паса венесуэлца.

В раздевалку свой дебютный мяч забил Эрик. Караваев ассистировал практически на пустые ворота – Рамирес реализовал.

Следующий свой матч “Динамо” проведет против “Интера” 14 августа – это товарищеская встреча в рамках подготовки к сезону. В этот же день “Минаю” предстоит играть с “Зарей” в УПЛ.