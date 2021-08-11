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Стало известно, кто займет должность Маркевича в УАФ – источник
Неожиданно
Фото: footboom.com / Автор: неизвестен
Сайт meta-ratings сообщил, что главным претендентом на должность главы комитета сборных УАФ является Алексей Михайличенко. Ранее вице-президента Украинской ассоциации футбола связывали с местом главного тренера национальной команды.
Завтра пройдет исполком УАФ, на котором будет сформирован новый комитет сборных. В него должны войти тренер сборной, тренер женской сборной и глава комитета.
Напомним, что исполком УАФ по главному тренеру был перенесен с этого четверга на 17 августа.
Четвёртый отборочный тур европейской квалификации на ЧМ-2022 стартует 1-го сентября. Украина сыграет с Казахстаном в 17:00.
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