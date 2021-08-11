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Стало известно, кто займет должность Маркевича в УАФ – источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Неожиданно

Стало известно, кто займет должность Маркевича в УАФ – источник

Фото: footboom.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Сайт meta-ratings сообщил, что главным претендентом на должность главы комитета сборных УАФ является Алексей Михайличенко. Ранее вице-президента Украинской ассоциации футбола связывали с местом главного тренера национальной команды.

Завтра пройдет исполком УАФ, на котором будет сформирован новый комитет сборных. В него должны войти тренер сборной, тренер женской сборной и глава комитета.

Напомним, что исполком УАФ по главному тренеру был перенесен с этого четверга на 17 августа.

Четвёртый отборочный тур европейской квалификации на ЧМ-2022 стартует 1-го сентября. Украина сыграет с Казахстаном в 17:00.

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В статье: Мирон Маркевич Сергей Ребров Алексей Михайличенко Андрей Павелко УАФ
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (4)
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Кююмалайнен (Київ)
12.08.2021 в 00:08
Миха продался...
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0
0
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ascent (Луксор)
11.08.2021 в 23:59
Накой вообще эта должность?
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+1
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oleg.m.3972 (Харьков)
11.08.2021 в 23:51
Да, ладно ?! А говорят УАФ Ахметов купил...
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
11.08.2021 в 23:44
От клоуни. Відбіркова гра за 2 тижні, збірна без головного тренера, а вони граються в призначення "голови комітета всіх збірних", наче цей голова може вплинути на результат повторної гри з казахами... А потім призначать тренера за 3 дні до матчу і будуть виправдовувати невдалий результат тим, що було недостатньо часу на підготовку...
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+3
0


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