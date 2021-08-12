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Селезнев снова попал в конфликт в подтрибунке. На этот раз зазывал отойти один на один Караваева

Премьер-лига
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(3 голосов)

Форвард закарпатской команды "хотел поговорить" с хавбеком киевлян

Селезнев снова попал в конфликт в подтрибунке. На этот раз зазывал отойти один на один Караваева

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

В перенесенном матче 1-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло "Минай" со счетом 2:0.

Нападающий гостей Евгений Селезнев имел конфликт с игроком хозяев поля Александром Караваевым в подтрибунном помещении после 1-го тайма.

Селезнев: Буя, ну какого х** он свистит, б***ь, в штрафной?

Караваев: Я тебе сейчас все в глаза скажу.

Селезнев: Пошли отойдем вместе на улицу, возле стадиона выйдем.

Караваев: А для чего?

Селезнев: Поговорим.

Караваев: Для чего?

Селезнев: Ну просто поговорим.

Караваев: Зачем мне с тобой разговаривать? Ну и все.

Селезнев (другому игроку): Ну ты видел? Я чисто мяч забирал.

Добавим, что для Евгения Селезнева это уже не первая подобная ситуация по возвращении в УПЛ. В матче второго тура с "Александрией", который проходил в Ужгороде, на пути в подтрибунку в перерыве матча форвард "Миная" встрял в конфликт с защитником "Александрии" Владиславом Бабогло и одним из ассистентов тренера. Селезнев тогда также зазывал оппонента "отойти один на один за пределы стадиона".

Читайте такжеСелезнев получил желтую карточку за конфликт в подтрибунном помещении

По итогам того эпизода Селезнев получил желтую карточку, о чем диктора попросили объявить на весь стадион.

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В статье: Евгений Селезнев Александр Караваев Динамо (Киев) ФК Минай
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Комментарии (14)
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Next-R (Киев)
12.08.2021 в 09:28
Гусь знову демонструє свій рівень інтелекту, тупа вата.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
12.08.2021 в 09:08
Настоящий лидер!! Именно такой игрок сейчас нужен Киево-донецким бразилам!!
Ответить
+1
-2
football_soccer (Украина)
12.08.2021 в 09:01
Дрыщ дрыщом этот тунец, а быкует словно он Тайсон Фьюри .
Ответить
+4
0
andy1973 (Рівне)
12.08.2021 в 09:01
Дуже емоційний гравець. Згадую відразу інтернет байки про подорожуючого фехтувальника...
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+2
0
avatar
Me vale mierda messi (Portalegre)
12.08.2021 в 08:55
селя- бидло
Ответить
+4
0
ВЛАДИМИР ФКМЗ (Запорожье)
12.08.2021 в 08:53
Что бывает когда клоун на бокс походил и поверил в себя, быдлан..)
Ответить
+4
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
12.08.2021 в 08:49
Бик він і в Закарпатті бик.
Ответить
+5
0
Caballero (Fale town Fale state)
12.08.2021 в 08:48
Хватить хейтити Женю.
Ответить
+2
-1
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
12.08.2021 в 08:33
Бичара!
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+8
0
Artemanat (Кривой Рог)
12.08.2021 в 08:26
Ему походу мешок боксерский по голове надавал)) Клоун просто,Попову скажешь выйти за стадион
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+8
0
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Romerik (YNWA)
12.08.2021 в 08:21
От не терпится человеку всех за стадион вывести. Может он эксгибиционист какой то. Я бы тоже с ним не выходил...
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+8
0
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Me vale mierda messi (Portalegre)
12.08.2021 в 08:58
та ні, селя - родич шепетівського шизопсиха-мессозбоченця darian clark - кончєне гомобидло істерить за Мессі
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+4
-1
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Saturn (Киев)
12.08.2021 в 08:02
Чувствует дискомфорт
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+4
0
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Romerik (YNWA)
12.08.2021 в 08:00
Бычара...
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+7
0


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