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Селезнев снова попал в конфликт в подтрибунке. На этот раз зазывал отойти один на один Караваева
Форвард закарпатской команды "хотел поговорить" с хавбеком киевлян
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
В перенесенном матче 1-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло "Минай" со счетом 2:0.
Нападающий гостей Евгений Селезнев имел конфликт с игроком хозяев поля Александром Караваевым в подтрибунном помещении после 1-го тайма.
Селезнев: Буя, ну какого х** он свистит, б***ь, в штрафной?
Караваев: Я тебе сейчас все в глаза скажу.
Селезнев: Пошли отойдем вместе на улицу, возле стадиона выйдем.
Караваев: А для чего?
Селезнев: Поговорим.
Караваев: Для чего?
Селезнев: Ну просто поговорим.
Караваев: Зачем мне с тобой разговаривать? Ну и все.
Селезнев (другому игроку): Ну ты видел? Я чисто мяч забирал.
Добавим, что для Евгения Селезнева это уже не первая подобная ситуация по возвращении в УПЛ. В матче второго тура с "Александрией", который проходил в Ужгороде, на пути в подтрибунку в перерыве матча форвард "Миная" встрял в конфликт с защитником "Александрии" Владиславом Бабогло и одним из ассистентов тренера. Селезнев тогда также зазывал оппонента "отойти один на один за пределы стадиона".
По итогам того эпизода Селезнев получил желтую карточку, о чем диктора попросили объявить на весь стадион.
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