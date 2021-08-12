Кобин: Допустили две-три ошибки, которые привели к пропущенным мячам

Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал поражение от "Динамо" (0:2) в перенесенном матче 1-го УПЛ.

- Замечательная была игра, мне очень понравилась моя команда, я очень доволен своими ребятами, тем, как они работают каждый день на тренировках, и в каждой игре прогрессируют. Да, мы допустили сегодня две-три ошибки, в результате которых пропустили два мяча и проиграли. Хотя ехали на матч с хорошими надеждами, четким планом на игру. Но не сложилось.

- Какая задача у "Миная" на этот сезон?

- Я уже озвучивал задачу, мы должны набрать 50 очков.

- Как оцениваете текущую форму Селезнева, далек ли он от оптимальных кондиций?

- Евгений находится в прекрасной форме. Конечно, он не готов сейчас на все сто процентов, как и в целом наша команда. Есть определенные причины, в частности то, что у нас было всего две недели на подготовку, а также постоянные переносы матчей, от которых мы страдаем. Мы сейчас должны ехать в Запорожье на игру с "Зарей", играть через два дня на третий.

- Как вы считаете, ваши замены хорошо сработали?

- Сейчас у нас в команде находится 23 игрока. Все они для меня лучшие в Украине, они дополняют друг друга. Я очень сейчас доволен своей командой, тем, как они работают на тренировках и как выкладываются на футбольном поле. У нас нет основного состава и запасных, мы рассчитываем на всех игроков", - сказал Кобин.