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"Я - адекватный парень. У меня есть на что тратить свое время.": Караваев - о конфликте с Селезневым

Премьер-лига
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(4 голосов)

Хавбек "Динамо" не сделал акцент на разговоре с форвардом

"Я - адекватный парень. У меня есть на что тратить свое время.": Караваев - о конфликте с Селезневым

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

В перенесенном матче 1-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло "Минай" со счетом 2:0.

Полузащитник киевлян Александр Караваев после игры прокомментировал результат матча, а также конфликт с форвардом команды соперников Евгением Селезневым.

– Что случилось и из-за чего был конфликт с Селезневым?

- Я не хочу это комментировать. Я адекватный парень, сейчас еду домой, проведу время с семьей, у меня есть на что тратить свое время. Какой может быть конфликт? Мы играем в футбол, кто-то чем-то недоволен, что-то высказывает. У кого-то какие-то личные проблемы или претензии. У меня нет претензий. Мы играем в футбол, показываем свою игру и результат. А что там происходит – происходит там.

Если бы я остался доволен всем, что происходило на футбольном поле, я бы слукавил. У меня были голевые моменты, которые я не использовал. Значит, есть над чем работать и к чему стремиться. У нас было много шансов, но хромает реализация, которая нужна, чтобы более комфортно себя чувствовать в матче.

2:0 – это достаточно скользкий счет, тем более, что второй мяч забили в самом конце тайма, и без него было бы совсем тяжело. Если бы реализовали свои моменты до перерыва и во втором тайме, то все было бы гораздо легче. Но нужно отдать должное сопернику, они играли в хороший футбол. Мы с ребятами после матча общались в раздевалке и отметили, что "Минай" показал достойный футбол", - отметил Караваев.

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В статье: Евгений Селезнев Александр Караваев Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (5)
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ZNAK_VOPROSA
12.08.2021 в 09:51
Зассал
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0
-3
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.08.2021 в 09:26
Плачу 100 баксов тому, кто разобьёт рожу кормильцу
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+3
-1
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
12.08.2021 в 09:13
Подобається Караваєв. Боєць на полі і мудра людина поза його межами.
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+4
0
Vantala (Kharkiv)
12.08.2021 в 09:12
Рассказывая как хорошо играл Синай, он не его хвалит, а себя.
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0
-4
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Saturn (Киев)
12.08.2021 в 08:45
Розумно
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+6
0


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