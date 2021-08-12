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"Я - адекватный парень. У меня есть на что тратить свое время.": Караваев - о конфликте с Селезневым
Хавбек "Динамо" не сделал акцент на разговоре с форвардом
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
В перенесенном матче 1-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло "Минай" со счетом 2:0.
Полузащитник киевлян Александр Караваев после игры прокомментировал результат матча, а также конфликт с форвардом команды соперников Евгением Селезневым.
– Что случилось и из-за чего был конфликт с Селезневым?
- Я не хочу это комментировать. Я адекватный парень, сейчас еду домой, проведу время с семьей, у меня есть на что тратить свое время. Какой может быть конфликт? Мы играем в футбол, кто-то чем-то недоволен, что-то высказывает. У кого-то какие-то личные проблемы или претензии. У меня нет претензий. Мы играем в футбол, показываем свою игру и результат. А что там происходит – происходит там.
Если бы я остался доволен всем, что происходило на футбольном поле, я бы слукавил. У меня были голевые моменты, которые я не использовал. Значит, есть над чем работать и к чему стремиться. У нас было много шансов, но хромает реализация, которая нужна, чтобы более комфортно себя чувствовать в матче.
2:0 – это достаточно скользкий счет, тем более, что второй мяч забили в самом конце тайма, и без него было бы совсем тяжело. Если бы реализовали свои моменты до перерыва и во втором тайме, то все было бы гораздо легче. Но нужно отдать должное сопернику, они играли в хороший футбол. Мы с ребятами после матча общались в раздевалке и отметили, что "Минай" показал достойный футбол", - отметил Караваев.
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