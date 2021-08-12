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Сын Леонида Кучука может войти в тренерский штаб Руха

Премьер-лига
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Они уже работали вместе в минском "Динамо"

Сын Леонида Кучука может войти в тренерский штаб Руха

Фото: группа Крумкачей Вконтакте

Новина українською

По информации Meta-ratings, одним из помощников нового главного тренера "Руха" Леонида Кучука может стать его сын - Алексей, с которым они вместе работали в минувшем сезоне в минском "Динамо".

Сейчас вопрос с назначением Кучука-младшего в "Рух" находится в стадии переговоров.

Пока же в тренерский штаб львовской команды кроме Леонида Кучука, входят Виталий Романюк, Юрий Шевчук, Евгений Иванов, Григорий Баранец и Борис Баранец.

Ранее "Рух" одержал победу в третьем туре УПЛ над "Вересом"(2:1). Также львовяне до того уволили главного тренера Ивана Федыка.

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В статье: Леонид Кучук Рух (Львов) Алексей Кучук
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Источник:
Meta-ratings

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