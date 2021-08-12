Помощник Луческу: Создав множество моментов, Динамо забило всего два гола

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Эмиль Карас прокомментировал победу над "Минаем" (2:0) в матче перенесенного 1-го тура УПЛ.

- Нашей задачей было взять три очка, и мы это сделали. К сожалению, создав множество моментов, мы забили всего два гола. Всегда, когда ты не забиваешь голы, соперник приобретает уверенность, осознает, что может зацепиться за счёт. "Минай" это и делал, они временами контролировали мяч хорошо, старались поймать нас на контратаках. То, что мы должны были сделать сегодня лучше – реализация тех моментов, которые мы создали.

- С чем связано отсутствие в заявке на матч Родригеса?

- Это связано с тем, что у нас много игроков в обойме. Мистер вчера сказал на собрании, что всем будет давать играть. Мы поэтому и играем по два матча в неделю. И соперников по спаррингам Мистер подбирает сильных, чтобы через игры готовиться и к чемпионату Украины, и к еврокубкам. Это нормальная ротация, когда, имея 25 полевых игроков, ты распределяешь игровую нагрузку на всех.

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- Как здоровье Мирчи Луческу и когда мы его увидим на тренерской скамье?

- Мистеру становится с каждым днём лучше. Вчера он посетил базу, провёл теоретическое собрание, видеотеорию. Затем он вернулся в больницу, сегодня был на игре. Очень надеемся, что завтра после обеда его выпишут из больницы и он присоединится к нам.

- Денис Гармаш на позиции центрфорварда – это временное решение или вы рассчитываете весь сезон на Дениса именно на этой позиции?

- Мистер хотел проверить, как он действует на этой позиции и на сборах. Мы это проверяли. Но не думаю, что это надолго. Пока он выполняет тот объём работы, который требует от него Мистер, тем временем подтянутся наши нападающие, которые сейчас не в форме. Все возможно, но для того, чтобы играть постоянно, нужно доказывать на тренировках и в играх. Кто снизит к себе требования, тот, естественно, сразу остаётся за бортом. Здоровая конкуренция, будут играть те, кто лучше подходит под игровую схему Мистера.

- "Шахтёр" в межсезонье усилился, потратил много денег на трансферы. Насколько будет тяжело "Динамо" повторить успех прошлого сезона?

- Я не считаю деньги другой команды, не знаю, сколько они потратили. Мы тренируемся, настраиваемся на всех соперников – и в чемпионате, и в Кубке, и в еврокубках. Для нас все игры важны. Я не вправе комментировать чьи-то покупки. Мы должны смотреть на себя, отталкиваться от своей игры.

- Как ощущаете себя на посту главного тренера, пусть и временно? Есть ли амбиции в будущем стать главным тренером?

- Если честно, я себя не чувствую главным тренером, чувствую себя ассистентом. Когда такая величина, как Мирча Луческу, рядом, даже если он не рядом, я его ощущаю. Он обладает мощью, опытом, мастерством... Поэтому мы всегда его чувствуем, даже если его не было несколько дней. Он всегда был на связи и со мной, и с игроками. Он постоянно участвовал в нашей жизни, подготовке, и физической на тренировках, и, в первую очередь, психологической, потому что он очень много общался со всеми игроками", - подытожил Карас.