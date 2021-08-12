Попов: Вернусь только сильнее и злее

Защитник "Динамо" Денис Попов, который выбыл на шесть месяцев из-за тяжелой травмы колена, прокомментировал свое восстановление.

"К сожалению, порой на пути возникают такие трудности, но это часть большого спорта. Назло "доброжелателям" я вернусь только сильнее и злее.

А тем, кто поддержал, от души спасибо. В такие моменты видишь, кто есть кто", - написал Попов в Instagram.