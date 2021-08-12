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Попов: Вернусь только сильнее и злее
Защитник "Динамо" выбыл на шесть месяцев из-за травмы колена
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" Денис Попов, который выбыл на шесть месяцев из-за тяжелой травмы колена, прокомментировал свое восстановление.
"К сожалению, порой на пути возникают такие трудности, но это часть большого спорта. Назло "доброжелателям" я вернусь только сильнее и злее.
А тем, кто поддержал, от души спасибо. В такие моменты видишь, кто есть кто", - написал Попов в Instagram.
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