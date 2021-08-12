Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай

В среду, 11 августа "Динамо" и "Минай" сыграли перенесенный матч первого тура чемпионата Украины. Киевляне добыли спокойную победу со счетом 2:0, в которой одним из ключевых игроков стал дебютант - венесуэльский форвард Эрик Рамирес. Он ассистировал Буяльскому, а также сам забил с паса Караваева. Как "Динамо" победило "Минай" и вышло в лидеры УПЛ, смотрите в фоторепортаже корреспондента UA-Футбол Александра Приходько

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