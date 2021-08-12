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Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай

Премьер-лига
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Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 11 августа "Динамо" и "Минай" сыграли перенесенный матч первого тура чемпионата Украины. Киевляне добыли спокойную победу со счетом 2:0, в которой одним из ключевых игроков стал дебютант - венесуэльский форвард Эрик Рамирес. Он ассистировал Буяльскому, а также сам забил с паса Караваева. Как "Динамо" победило "Минай" и вышло в лидеры УПЛ, смотрите в фоторепортаже корреспондента UA-Футбол Александра Приходько

Фотогалерея

Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 1Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 2Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 3Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 4Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 5Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 6Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 7Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 8Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 9Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 10Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 11Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 12Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 13Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 14Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 15Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 16Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 17Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 18Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 19Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 20Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 21Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 22Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 23Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 24Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 25Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 26Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 27Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 28Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 29Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 30Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 31Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 32Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 33Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 34Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 35Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 36Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 37Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 38Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 39Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 40Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 41Удачный дебют Рамиреса обеспечивает лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 42
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В статье: Динамо (Киев) фото ФК Минай Эрик Рамирес
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