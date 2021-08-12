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"Рад помогать команде": Рамирес – о голе и ассисте в дебютном матче за Динамо
Форвард результативно провел первый официальный матч за киевлян
Фото: ФК Динамо Киев
Нападающий "Динамо" Эрик Рамирес в комментарии "Профутбол Digital", который приводит официальный сайт клуба, прокомментировал победу над "Минаем" (2:0). Венесуэлец дебютировал за киевский клуб, успев забить гол и отдать результативную передачу.
- В принципе, все отлично, с партнерами комфортно взаимодействовать. Я благодарен тренеру за предоставленную возможность, и рад, что так все сегодня получилось. Буду стараться делать все для команды и в будущем.
- Гол плюс результативный пас – лучшего дебюта нельзя было ожидать?
- Я рад помогать команде. С одной стороны, значит так захотел Бог, с другой стороны – это результат работы, проделанной за последние недели, знакомства с партнерами. Я счастлив, что так произошло.
- В моменте с первым голом ты сам себе останавливал мяч или осознанно сбрасывал на Буяльского?
- Если честно, сейчас это уже не так важно. Самое главное, что мяч оказался у моего партнера, и это помогло нам открыть счет. После этого мы могли больше контролировать игру и в итоге забить второй мяч – это самое важное", - сказал Рамирес.
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