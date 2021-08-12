Кривенцов перед матчем с Шахтером: Хотим себя проверить против команды уровня Лиги чемпионов

Главный тренер "Металлист 1925" Валерий Кривенцов поделился мыслями о предстоящем матче против "Шахтера" в 4-м туре УПЛ.

– Мы моделировали те ситуации с игры против "Черноморца", которые у нас плохо выходили и тренировали разные моменты, как играет "Шахтер" и пытались улучшать свое взаимодействие.

- После "Черноморца" вы говорили, что игроки теряли зоны, были позиционные ошибки. "Шахтер" такого не простит. Надо более надежно играть?

– Да, абсолютно правильно. Играя с "Шахтером", за такие ошибки будут наказывать. Поэтому нужна хорошая компактность. Для нас эта игра очень серьезная, потому что мы хотим себя проверить против команды уровня Лиги чемпионов, команды, которая заслуженно является лидером нашего футбола.

Эта игра для нас будет очень интересной.

- Есть ли у команды какое-то волнение, потому что играть с "Шахтером"?

– Нет, у нас каждая игра важна. Мы не разделяем соперников. Постараемся к этой игре подойти в лучших кондициях.

- После матча с "Генком" тренер "Шахтера говорил, что у них уже другая философия игры. Вы это заметили?

– Да, видоизменились у них принципы игры, новые требования. Это нормально. Всегда когда новый тренер возглавляет команду, то он, конечно, приносит новые идеи.

- Станет ли козырем для "Металлиста-1925" то, что "Шахтер" против вашей команды будет играть между двумя еврокубковыми поединками, держа в памяти противостояние с "Монако"?

– У "Шахтера" сложный график, мы это прекрасно понимаем, что у них очень важная игра 17-го числа с "Монако". Но там достаточно квалифицированных игроков, чтобы варьировать состав.

- Вы не чужой человек для "Шахтера". Что лично вы чувствуете накануне игры с этой командой?

– Человек, который 11 лет сыграл в команде, который долго работал в структуре клуба (я его знаю изнутри). Да, у меня эмоции только положительные, я никогда не играл против футболистов в оранжевой форме. Это будет интересно.

- Можно ли сказать, что это будет особая игра именно для вас?

– Нет. Не особая. Для меня каждая игра особенная. У каждой игры свой сценарий, свой сюжет, – сказал Кривенцов.

Напомним, матч "Шахтер" - "Металлист 1925" состоится в пятницу, 13 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - 19:30.