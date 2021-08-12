Шахтер – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура УПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 4-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и харьковским "Металлистом 1925".

Отвлекшись на ответный матч с "Генком", "горняки" оступились в поединке с "Александрией". Не сказать, что у Де Дзерби будет время нырнуть обратно в чемпионат с головой, ведь уже скоро битвы с "Монако". Тем не менее, отпускать "Динамо" вперед в отрыв нельзя. Сможет ли фаворит быстро решить все вопросы? Поставит ли автобус "Металлист 1925"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 13 августа – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Рыженко