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Шахтер – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура УПЛ
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sport24.tv.ua + Металлист-1925
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 4-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и харьковским "Металлистом 1925".
Отвлекшись на ответный матч с "Генком", "горняки" оступились в поединке с "Александрией". Не сказать, что у Де Дзерби будет время нырнуть обратно в чемпионат с головой, ведь уже скоро битвы с "Монако". Тем не менее, отпускать "Динамо" вперед в отрыв нельзя. Сможет ли фаворит быстро решить все вопросы? Поставит ли автобус "Металлист 1925"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 13 августа – в 19:25 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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