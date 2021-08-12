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Герой футбольного дня. Эрик Рамирес

Премьер-лига
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Многообещающее начало

Герой футбольного дня. Эрик Рамирес

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже было как-то неудобно и не по себе: в межсезонье "Динамо" подписало трех нападающих, а со старта в официальных матчах сезона на позиции форварда выходил Денис Гармаш. Матч с "Минаем" стал хорошей возможностью – сегодня или никогда.

Были ожидания увидеть в основе Кулача, но Владислава не оказалось даже в запасе. Зато сыграл Эрик Рамирес и сразу принес команде пользу. Нет, не он был лидером "Динамо" во вчерашнем поединке, но как для первого матча венесуэлец сыграл отлично.

Гол и голевая передача на Виталия Буяльского, один заработанный на себе фол, одиннадцать выполненных передач с процентом точности 82, десять единоборств, сорок процентов из которых успешны. Лучше, наверное, могло быть только в случае реализации и второго своего шанса (хронологически первый в матче), когда партнеры молниеносно вывели венесуэльца один на один с голкипером. Но не все сразу.

Герой футбольного дня. Эрик Рамирес - изображение 1

Если давать оценку на основе чисто визуальных впечатлений, то Рамирес понравился своей пластичностью, умением цепляться за мяч, а не просто навязывать борьбу, умением сыграть технично при достаточно больших габаритах. Редкое сочетание для форварда. Особенно для форварда "Динамо", где последние несколько лет погоду на позиции делает Артем Беседин.

Ложка дегтя? Да пожалуйста. "Динамо" разносило "Минай" по всем статьям. Закарпатцы разродились за весь матч только четырьмя ударами по воротам, без попаданий в створ, только один какой-никакой эпизод с претензиями на остроту. Но даже в таких безопасных условиях Мирча Луческу (а руководит именно он, несмотря на то, что находится не на тренерском мостике) не выпустил на поле Дениса Антюха. Неужели все так плохо?

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В статье: герой футбольного дня
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