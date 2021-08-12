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Шахтер - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Металлист 1925", украинская Премьер-лига, 13 августа 2021

Шахтер - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

К стартовому матчу четвертого тура УПЛ донецкий "Шахтер" и харьковский "Металлист 1925" подходят с одинаковым количеством набранных очков. В их копилке шесть пунктов, что говорит о двух победах и одном поражение. Но воспринимаются команды все равно по-разному. Подопечные Кривенцова после каждого тура слышат немало комплиментов, большинство из которых мы считаем заслуженными.

"Шахтер" же пока тяжело вкатывается в сезон, но даже не в идеальной форме они смогли пройти в квалификации ЛЧ бельгийский "Генк". Впереди "Монако", однако как правильно сказал Роберто де Дзерби, матч против "Металлиста 1925" сейчас куда важнее. За недооценку харьковчане могут наказать.

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Смотрите матч четвертого тура УПЛ в пятницу, 13-го августа, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Металлист 1925" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Металлист 1925" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Шахтер" - "Металлист 1925".

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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