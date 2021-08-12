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ФОТО. Шахтер провел второй этап вакцинации от COVID-19
Футболисты и персонал команды получили защиту от коронавируса
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вчера, 11 августа "Шахтер" провел второй этап вакцинации от коронавируса
Футболисты и персонал донецкого клуба были вакцинированы в отеле "Опера".
"Считаю, вакцинация важна. Вирус принес много проблем в последние годы. Если есть возможность привиться, думаю, это хорошо. И это путь к тому, чтобы с распространением вируса было покончено.
Для нас как футболистов вакцинироваться важно: мы сможем рассчитывать на весь свой состав в течение сезона, что самое главное", - дал комментарий нападающий "Шахтера" Лассина Траоре
Напомним, первый этап вакцинации "горняков" состоялся 21 июля.
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