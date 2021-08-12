ФОТО. Шахтер провел второй этап вакцинации от COVID-19

Вчера, 11 августа "Шахтер" провел второй этап вакцинации от коронавируса

Футболисты и персонал донецкого клуба были вакцинированы в отеле "Опера".

"Считаю, вакцинация важна. Вирус принес много проблем в последние годы. Если есть возможность привиться, думаю, это хорошо. И это путь к тому, чтобы с распространением вируса было покончено.

Для нас как футболистов вакцинироваться важно: мы сможем рассчитывать на весь свой состав в течение сезона, что самое главное", - дал комментарий нападающий "Шахтера" Лассина Траоре