Рух подтвердил переход сына Кучука в тренерский штаб команды

"Рух" подтвердил, что тренерский штаб команды пополнил сын главного тренера Леонида Кучука – Алексей Кучук.

Они уже работали вместе в минском "Динамо".

"Функции у Алексея Кучука будут такие, как и во всех тренеров: готовить команду к следующим поединкам. В частности, и готовить игроков индивидуально и тактически на весь чемпионат. Полномочия в тренерском штабе мы не разделяем. Алексей Кучук будет отвечать за то, что предложит главный тренер.

Конечно, у него новые эмоции, новые ощущения. Такую академию мало кто видел. Примерно то же чувствовал и я, когда вернулся в команду. Благодарен людям, которые нас сюда пригласили.

Готовим команду к очередному непростому матчу. В чемпионате нет слабых соперников. Все команды подходят дисциплинированно и сосредоточенно. Тем более, это старт чемпионата. Никто не хочет терять очки. В каждом матче игрокам нужно доказывать себе, тренерам и сопернику, на что ты способен, учитывать все нюансы и ошибки с прошлых встреч", – сказал Леонид Кучук.