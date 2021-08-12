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Рух подтвердил переход сына Кучука в тренерский штаб команды
Ранее они вместе уже работали
Фото: ФК Рух
"Рух" подтвердил, что тренерский штаб команды пополнил сын главного тренера Леонида Кучука – Алексей Кучук.
Они уже работали вместе в минском "Динамо".
"Функции у Алексея Кучука будут такие, как и во всех тренеров: готовить команду к следующим поединкам. В частности, и готовить игроков индивидуально и тактически на весь чемпионат. Полномочия в тренерском штабе мы не разделяем. Алексей Кучук будет отвечать за то, что предложит главный тренер.
Конечно, у него новые эмоции, новые ощущения. Такую академию мало кто видел. Примерно то же чувствовал и я, когда вернулся в команду. Благодарен людям, которые нас сюда пригласили.
Готовим команду к очередному непростому матчу. В чемпионате нет слабых соперников. Все команды подходят дисциплинированно и сосредоточенно. Тем более, это старт чемпионата. Никто не хочет терять очки. В каждом матче игрокам нужно доказывать себе, тренерам и сопернику, на что ты способен, учитывать все нюансы и ошибки с прошлых встреч", – сказал Леонид Кучук.
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