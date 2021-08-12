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Защитник Металлиста 1925: Хотим доказать, что способны играть на высоком уровне
Евгений Ткачук дал комментарий перед матчем с "Шахтером"
Скриншот: ТК Футбол
Защитник "Металлиста 1925" Евгений Ткачук поделился мыслями в преддверии матча 4-го тура УПЛ против "Шахтера".
"Наша команда вышла из Первой лиги недавно. Мы хотим доказать, что способны играть на высоком уровне. Наш тренер говорит, что нужно выходить на каждый матч и стараться победить.
Многие ребята и я, в том числе, давно не играли против таких сильных команд. Нужно время. И нужно понять, как мы против них будем действовать.
Я не вижу по ребятам, что есть мандраж. Мы же не играем финал еврокубка. Это очередная игра, в которой будет разыгрываться три очка. Мы тоже хотим показать, что не являемся слабыми", — сказал Ткачук в интервью Футбол NEWS.
Напомним, матч "Шахтер" - "Металлист 1925" состоится завтра, 13 августа на НСК "Олимпийский". Начало - в 19:30.
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