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Защитник Металлиста 1925: Хотим доказать, что способны играть на высоком уровне

Премьер-лига
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Евгений Ткачук дал комментарий перед матчем с "Шахтером"

Защитник Металлиста 1925: Хотим доказать, что способны играть на высоком уровне

Скриншот: ТК Футбол

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Защитник "Металлиста 1925" Евгений Ткачук поделился мыслями в преддверии матча 4-го тура УПЛ против "Шахтера".

"Наша команда вышла из Первой лиги недавно. Мы хотим доказать, что способны играть на высоком уровне. Наш тренер говорит, что нужно выходить на каждый матч и стараться победить.

Многие ребята и я, в том числе, давно не играли против таких сильных команд. Нужно время. И нужно понять, как мы против них будем действовать.

Я не вижу по ребятам, что есть мандраж. Мы же не играем финал еврокубка. Это очередная игра, в которой будет разыгрываться три очка. Мы тоже хотим показать, что не являемся слабыми", — сказал Ткачук в интервью Футбол NEWS.

Напомним, матч "Шахтер" - "Металлист 1925" состоится завтра, 13 августа на НСК "Олимпийский". Начало - в 19:30.

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В статье: Евгений Ткачук Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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