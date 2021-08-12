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Де Дзерби не впечатлён. Молодой талант Шахтера может уйти в аренду

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинец не попадает даже в заявку "горняков"

Де Дзерби не впечатлён. Молодой талант Шахтера может уйти в аренду

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Останется ли полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко в донецкой команде, станет известно после матча с "Металлистом 1925".

В последних календарных поединках Артем не попадал даже в заявку "горняков"

Как сообщает Meta-ratings, определенность с будущим 20-летнего игрока появится после матча "Шахтера" против "Металлиста 1925". Не исключено, что Роберто Де Дзерби в итоге примет решение, что футболист пока не готов конкурировать за место в основе дончан и ему следует подыскать пока что другую команду и уйти в аренду.

По информации источника, это может быть даже один из зарубежных клубов.

Напомним, матч 4-го тура УПЛ "Шахтер" - "Металлист 1925" состоится завтра, 13 августа на НСК "Олимпийский". Начало - в 19:30

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В статье: Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (2)
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Alex-696 (Немирів)
12.08.2021 в 15:38
Маріуполь?
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
12.08.2021 в 15:22
Желательно в Бельгию или Сассуоло
Ответить
0
-2


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