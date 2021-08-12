Де Дзерби не впечатлён. Молодой талант Шахтера может уйти в аренду

Останется ли полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко в донецкой команде, станет известно после матча с "Металлистом 1925".

В последних календарных поединках Артем не попадал даже в заявку "горняков"

Как сообщает Meta-ratings, определенность с будущим 20-летнего игрока появится после матча "Шахтера" против "Металлиста 1925". Не исключено, что Роберто Де Дзерби в итоге примет решение, что футболист пока не готов конкурировать за место в основе дончан и ему следует подыскать пока что другую команду и уйти в аренду.

По информации источника, это может быть даже один из зарубежных клубов.

Напомним, матч 4-го тура УПЛ "Шахтер" - "Металлист 1925" состоится завтра, 13 августа на НСК "Олимпийский". Начало - в 19:30