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Стало известно, какие клубы Серии А интересуются де Пеной

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

На игрока претендуют три клуба

Стало известно, какие клубы Серии А интересуются де Пеной

Фото: ФК Динамо

Новина українською

29-летний уругвайский легионер "Динамо" Карлос де Пена в ближайшее время может покинуть Украину.

Контракт де Пены с "Динамо" рассчитан до 31 декабря, и футболист уже дал понять боссам киевского клуба, что не собирается подписывать новое соглашение.

"Динамо" готово продать де Пену за весьма скромную сумму, а интерес к футболисту проявляют три команды из Серии А - "Фиорентина", "Верона" и "Кальяри".

"Динамо" хочет выручить за Карлоса около 3-4 миллионов евро.

Напомним, в этом сезоне Де Пена успел сыграть в двух матчах. В поединке с "Зарей" он не реализовал пенальти, перед этим поспорив с Николаем Шапаренко за право нанести удар. В прошлом сезоне Карлос принял участие в 33 матчах за "Динамо", в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

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В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Источник:
Calciomercato

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Комментарии (2)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
12.08.2021 в 18:14
А як же поближче до сім'ї? В МСЛ?
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0
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Artemanat (Кривой Рог)
12.08.2021 в 17:58
Динамо реанимировали его карьеру,а оно чудо свалить хочет
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