Стало известно, какие клубы Серии А интересуются де Пеной

29-летний уругвайский легионер "Динамо" Карлос де Пена в ближайшее время может покинуть Украину.

Контракт де Пены с "Динамо" рассчитан до 31 декабря, и футболист уже дал понять боссам киевского клуба, что не собирается подписывать новое соглашение.

"Динамо" готово продать де Пену за весьма скромную сумму, а интерес к футболисту проявляют три команды из Серии А - "Фиорентина", "Верона" и "Кальяри".

"Динамо" хочет выручить за Карлоса около 3-4 миллионов евро.

Напомним, в этом сезоне Де Пена успел сыграть в двух матчах. В поединке с "Зарей" он не реализовал пенальти, перед этим поспорив с Николаем Шапаренко за право нанести удар. В прошлом сезоне Карлос принял участие в 33 матчах за "Динамо", в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.