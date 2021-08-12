Всё не так серьезно – стало известно сколько Педриньо пропустит из-за травмы

“Шахтёр” в инстаграме рассказал сколько пропустит, травмировавшийся в последнем матче против “Генка” Педриньо. Всё обошлось одной неделей.

Игрок точно не восстановится к матчу против “Металлиста 1925”. Его участие в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ против “Монако” 17 августа тоже под вопросом.

Напомним, что полузащитник получил повреждение мышц задней поверхности бедра и был заменен на 37 минуте матча против “Генка”.

Педриньо перешел из “Бенфики” в “Шахтёр” этим летом за 18 миллионов евро. В этом сезоне за “горняков” бразилец провел 5 встреч, забил один гол и отдал одну голевую передачу.