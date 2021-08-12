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Победный в центральном матче. Читатели UA-Футбол выбрали лучший гол третьего тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Чемпионат Украины радует красивыми голами

Победный в центральном матче. Читатели UA-Футбол выбрали лучший гол третьего тура УПЛ

фото - ФК "Динамо" Київ

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол подводит итоги голосования читателей по лучшему голу третьего тура в чемпионате Украины. На этот раз редакцией было предложено девять претендентов. Почетное третье место занял классный удар в дальнюю девятку от хавбека "Вереса" Михаила Шестакова в поединке против "Руха". Он собрал 12% голосов.

Вторым в голосовании пришел форвард "Черноморца" Владислав Бугай, который сумел переправить мяч в сетку ударом через себя, лежа уже на газоне. Его поддержали 14% читателей.

Наконец первое место занимает гол Виталия Буяльского в ворота луганской "Зари" - хавбек "Динамо" нанес неотразимый удар в нижний угол с линии штрафной. За это мяч, который в итоге стал победным для бело-синих, проголосовали 30% респондентов.

Напомним, что в первом туре читатели UA-Футбол лучшим выбрали гол Артема Довбика, а во втором победил Владислав Кочергин

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В статье: Виталий Буяльский Михаил Шестаков Владислав Бугай лучшие голы
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