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Сергийчук: Уровень УПЛ гораздо выше, чем Первой лиги

Премьер-лига
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Форвард "Вереса" дал комментарий перед матчем с "Ворсклой"

Сергийчук: Уровень УПЛ гораздо выше, чем Первой лиги

Фото: Верес

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Нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук поделился ожиданиями от матча 4-го тура УПЛ против "Ворсклы".

- Михаил, будет ли матч с "Ворсклой" особенным для тебя?

-После того, как я год играл в Полтаве - каждый матч против "Ворсклы" особенный. Но не как против врага. Я с теплотой отношусь к Полтаве, "Ворскле" и болельщикам этого клуба. С этим городом и клубом у меня связаны только приятные воспоминания.

-В чем сила нынешней полтавской команды?

- Сила "Ворсклы" - в коллективе, в хорошем подборе исполнителей. В "Ворскле" все на очень хорошем уровне организации, который и должен быть в команде УПЛ.

- На что нужно обратить особое внимание в матче футболистам "Вереса"?

- Об этом нам завтра расскажут тренеры во время теоретического занятия. Там разбирать игру соперника, индивидуально каждого игрока.

- Какова сейчас психологическая ситуация в коллективе после двух подряд неудач?

- Все же ждали, что мы будем выигрывать в каждом матче, как это было в первой лиге. Но УПЛ -это гораздо более высокий уровень. Это только начало сезона, сейчас нам очень нужно успокоиться и не делать трагедий после поражений на старте", - сказал Сергийчук.

Напомним, матч "Верес" - "Ворскла" состоится в субботу, 14 августа и начнется в 17:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Верес (Ровно) Михаил Сергийчук
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Источник:
НК Верес

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