Шахтер отказал Тоттенхэму в продаже защитника за 20 млн евро

Руководство "Тоттенхэма" ведет переговоры с "Шахтером" о переходе защитника Додо.

Как сообщает Globo Esporte, английский клуб уже сделал предложение "горнякам" в размере 20 миллионов евро, но получили отказ.

Отмечается, что клубы продолжают переговоры.

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 20 млн.

Также сообщается, что "Шахтер" отказался продавать 22-летнего защитника в "Баварию" за 25 миллионов евро.

В этом сезоне Додо принял участие в 5 матчах за "горняков" во всех турнирах и выполнил одну результативную передачу.