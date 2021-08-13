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Шахтер отказал Тоттенхэму в продаже защитника за 20 млн евро

Премьер-лига
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Переговоры по трансферу продолжаются

Шахтер отказал Тоттенхэму в продаже защитника за 20 млн евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Тоттенхэма" ведет переговоры с "Шахтером" о переходе защитника Додо.

Как сообщает Globo Esporte, английский клуб уже сделал предложение "горнякам" в размере 20 миллионов евро, но получили отказ.

Отмечается, что клубы продолжают переговоры.

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 20 млн.

Также сообщается, что "Шахтер" отказался продавать 22-летнего защитника в "Баварию" за 25 миллионов евро.

В этом сезоне Додо принял участие в 5 матчах за "горняков" во всех турнирах и выполнил одну результативную передачу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Додо
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Источник:
Globo Esporte

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