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Шахтер отказал Тоттенхэму в продаже защитника за 20 млн евро
Переговоры по трансферу продолжаются
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Тоттенхэма" ведет переговоры с "Шахтером" о переходе защитника Додо.
Как сообщает Globo Esporte, английский клуб уже сделал предложение "горнякам" в размере 20 миллионов евро, но получили отказ.
Отмечается, что клубы продолжают переговоры.
Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 20 млн.
Также сообщается, что "Шахтер" отказался продавать 22-летнего защитника в "Баварию" за 25 миллионов евро.
В этом сезоне Додо принял участие в 5 матчах за "горняков" во всех турнирах и выполнил одну результативную передачу.
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