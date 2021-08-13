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Десна – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Десна – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура УПЛ

scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 4-го тура чемпионата Украины между черниговской "Десной" и СК "Днепр-1".

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Подопечные Рябоконя и банда Йовичевича отлично начали чемпионат. Черниговская команда и вовсе не потеряла ни одного пункта и уступает "Динамо" лишь по разнице голов, а "Днепр-1" двумя победами и одним паритетом сходу начал показывать свои амбиции на этот розыгрыш. Кто будет владеть инициативой в этом поединке? Кто лучше готов физически? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 14 августа – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Десна (Чернигов) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига СК Днепр-1 Трансляция Аудио онлайн стрим
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