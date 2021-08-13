Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
scdnipro1.com.ua
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 4-го тура чемпионата Украины между черниговской "Десной" и СК "Днепр-1".
Подопечные Рябоконя и банда Йовичевича отлично начали чемпионат. Черниговская команда и вовсе не потеряла ни одного пункта и уступает "Динамо" лишь по разнице голов, а "Днепр-1" двумя победами и одним паритетом сходу начал показывать свои амбиции на этот розыгрыш. Кто будет владеть инициативой в этом поединке? Кто лучше готов физически? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 14 августа – в 19:25 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
Популярное сейчас
- Саленко: Поведение Селезнева? Это уже от бессилия
- Круче Холанда. Лукаку развяжет Тухелю руки, с Ромелу Челси – главный претендент на титул АПЛ
- Лига конференций. Польский Ракув выбил Рубин, Разван Луческу остается
- Де Дзерби не впечатлён. Молодой талант Шахтера может уйти в аренду
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО