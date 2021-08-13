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Йовичевич: С уважением подходим к игре с Десной. Лидер чемпионата заслуживает полный респект

Премьер-лига
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Наставник днепрян оценил предстоящий матч в УПЛ

Йовичевич: С уважением подходим к игре с Десной. Лидер чемпионата заслуживает полный респект

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич поделился ожиданиями от матча 4-го тура УПЛ против черниговской "Десны".

"Боевое настроение. С уважением подходим к матчу с "Десной". Лидер чемпионата заслуживает полный респект, поэтому наша подготовка к матчу на максимальном уровне.

Нам остается доработать несколько сегментов, чтобы матч был под полным контролем.

"Десна"? Несколько футболистов покинули команду, но рисунок и костяк остались. Мы это видели в первых трех турах. Атакующее звено у них очень талантливое, непредсказуемое и каждый может решить судьбу матча.

Это заставляет нас быть сконцентрированными, самоотверженными и быть организационно в структуре на протяжении всех 90 минут.

Игра есть игра – можете думать, что "Десна" встречалась с "Черноморцем", "Ингульцом", но могло выйти так, что команда из Петрово могла вырвать победу. От тебя зависит, с каким фокусом ты подходишь ко встрече.

У нас хорошая мотивация, потому что мы, как и "Десна", начали чемпионат очень удачно. Хотим на этой же волне сыграть с "Десной", – сказал Йовичевич.

Напомним, матч "Десна" - Днепр-1" состоится в субботу, 14 августа в Чернигове. Начало - в 19:30.

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В статье: Игорь Йовичевич Десна (Чернигов) СК Днепр-1
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