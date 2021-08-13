Йовичевич: С уважением подходим к игре с Десной. Лидер чемпионата заслуживает полный респект

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич поделился ожиданиями от матча 4-го тура УПЛ против черниговской "Десны".

"Боевое настроение. С уважением подходим к матчу с "Десной". Лидер чемпионата заслуживает полный респект, поэтому наша подготовка к матчу на максимальном уровне.

Нам остается доработать несколько сегментов, чтобы матч был под полным контролем.

"Десна"? Несколько футболистов покинули команду, но рисунок и костяк остались. Мы это видели в первых трех турах. Атакующее звено у них очень талантливое, непредсказуемое и каждый может решить судьбу матча.

Это заставляет нас быть сконцентрированными, самоотверженными и быть организационно в структуре на протяжении всех 90 минут.

Игра есть игра – можете думать, что "Десна" встречалась с "Черноморцем", "Ингульцом", но могло выйти так, что команда из Петрово могла вырвать победу. От тебя зависит, с каким фокусом ты подходишь ко встрече.

У нас хорошая мотивация, потому что мы, как и "Десна", начали чемпионат очень удачно. Хотим на этой же волне сыграть с "Десной", – сказал Йовичевич.