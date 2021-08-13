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Де Дзерби: В Сассуоло мне повезло с компанией, не было трудных моментов

Премьер-лига
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Специалист вспомнил период, проведенный в итальянском клубе

Де Дзерби: В Сассуоло мне повезло с компанией, не было трудных моментов

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби вспомнил период, проведенный в "Сассуоло".

"В "Сассуоло" не было трудных моментов. Мне повезло с компанией, которая полностью полагалась на меня и поддерживала во всем: от выбора на трансферном рынке до выбора в повседневном управлении, потому что я "заноза в заднице".

Но я честный, открытый, здоровый, в том смысле, что действуя, ставлю футбол превыше всего остального.

Поэтому я прошу всех, себя в первую очередь, отдаваться на 100%.

Думаю, меня ценили как личность, потому что я действовал корректно и открыто, никого не обманывая", – сказал Де Дзерби

Напомним, 42-летний специалист возглавлял "Сассуоло" с 2018 по 2021 года. В конце весны Де Дзерби перешел в донецкий "Шахтер".

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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Источник:
SassuoloNews.net

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