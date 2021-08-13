Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби: В Сассуоло мне повезло с компанией, не было трудных моментов
Специалист вспомнил период, проведенный в итальянском клубе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби вспомнил период, проведенный в "Сассуоло".
"В "Сассуоло" не было трудных моментов. Мне повезло с компанией, которая полностью полагалась на меня и поддерживала во всем: от выбора на трансферном рынке до выбора в повседневном управлении, потому что я "заноза в заднице".
Но я честный, открытый, здоровый, в том смысле, что действуя, ставлю футбол превыше всего остального.
Поэтому я прошу всех, себя в первую очередь, отдаваться на 100%.
Думаю, меня ценили как личность, потому что я действовал корректно и открыто, никого не обманывая", – сказал Де Дзерби
Напомним, 42-летний специалист возглавлял "Сассуоло" с 2018 по 2021 года. В конце весны Де Дзерби перешел в донецкий "Шахтер".
Популярное сейчас
- Саленко: Поведение Селезнева? Это уже от бессилия
- Круче Холанда. Лукаку развяжет Тухелю руки, с Ромелу Челси – главный претендент на титул АПЛ
- Ребров остается в Эмиратах, Челси подписал Лукаку, УАФ нашла замену Маркевичу. Главные новости за 12 августа
- Не Киев. Стало известно, где Шахтер проведет домашний матч против Монако
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО