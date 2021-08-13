Де Дзерби: В Сассуоло мне повезло с компанией, не было трудных моментов

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби вспомнил период, проведенный в "Сассуоло".

"В "Сассуоло" не было трудных моментов. Мне повезло с компанией, которая полностью полагалась на меня и поддерживала во всем: от выбора на трансферном рынке до выбора в повседневном управлении, потому что я "заноза в заднице".

Но я честный, открытый, здоровый, в том смысле, что действуя, ставлю футбол превыше всего остального.

Поэтому я прошу всех, себя в первую очередь, отдаваться на 100%.

Думаю, меня ценили как личность, потому что я действовал корректно и открыто, никого не обманывая", – сказал Де Дзерби