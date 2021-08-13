Монзуль рассудит Десну и Днепр-1. Известны судейские назначения 4-го тура УПЛ

Комитет арбитров УАФ обнародовал судейские назначения на матчи 4-го тура Премьер-лиги.

4-й тур

13 августа (пятница)

"Шахтер" - "Металлист 1925". Киев. НСК "Олимпийский". 19.30. Арбитр - Шандор О.А (Львов)

14 августа (суббота)

"Верес" - "Ворскла". Луцк. Стадион "Авангард". 17.00. Арбитр - Романов В.М (Днепр)

"Заря" - "Минай". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". 19:30. Арбитр Шурман. Д.Л (Киевская обл.)

"Десна" - Днепр-1". Чернигов. Стадион имени Ю.Гагарина. 19.30. Арбитр - Монзуль К.В (Харьков), Арбитр VAR - Арановский Е.А

15 августа (воскресенье)

"Колос" - "Рух". Ковалевка. Стадион "Колос". 17.00. Арбитр - Иванов Ю.В (Донецкая обл.)

"Львов" - "Александрия". Львов. Стадион "Арена-Львов". 19.30. Арбитр - Деревинский А.О (Хмельницкий).

16 августа (понедельник)

"Мариуполь" - Черноморец". Мариуполь. Стадион имени В. Бойко. 19.00. Арбитр - Бойко С.М (Киевская обл)

Отметим, что "Динамо" проведет поединок против "Ингульца" в среду, 18 августа. Встреча состоится на стадионе "Динамо" имени В. Лобановского. Номинальным хозяином игры при этом будет считаться команда из Петрово.

Добавим, что 14 августа у подопечных Мирчи Луческу запланирован товарищеский матч с "Интером".