Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монзуль рассудит Десну и Днепр-1. Известны судейские назначения 4-го тура УПЛ
VAR будет задействован на одной игре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Комитет арбитров УАФ обнародовал судейские назначения на матчи 4-го тура Премьер-лиги.
4-й тур
13 августа (пятница)
"Шахтер" - "Металлист 1925". Киев. НСК "Олимпийский". 19.30. Арбитр - Шандор О.А (Львов)
14 августа (суббота)
"Верес" - "Ворскла". Луцк. Стадион "Авангард". 17.00. Арбитр - Романов В.М (Днепр)
"Заря" - "Минай". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". 19:30. Арбитр Шурман. Д.Л (Киевская обл.)
"Десна" - Днепр-1". Чернигов. Стадион имени Ю.Гагарина. 19.30. Арбитр - Монзуль К.В (Харьков), Арбитр VAR - Арановский Е.А
15 августа (воскресенье)
"Колос" - "Рух". Ковалевка. Стадион "Колос". 17.00. Арбитр - Иванов Ю.В (Донецкая обл.)
"Львов" - "Александрия". Львов. Стадион "Арена-Львов". 19.30. Арбитр - Деревинский А.О (Хмельницкий).
16 августа (понедельник)
"Мариуполь" - Черноморец". Мариуполь. Стадион имени В. Бойко. 19.00. Арбитр - Бойко С.М (Киевская обл)
Отметим, что "Динамо" проведет поединок против "Ингульца" в среду, 18 августа. Встреча состоится на стадионе "Динамо" имени В. Лобановского. Номинальным хозяином игры при этом будет считаться команда из Петрово.
Добавим, что 14 августа у подопечных Мирчи Луческу запланирован товарищеский матч с "Интером".
Популярное сейчас
- Саленко: Поведение Селезнева? Это уже от бессилия
- Круче Холанда. Лукаку развяжет Тухелю руки, с Ромелу Челси – главный претендент на титул АПЛ
- Ребров остается в Эмиратах, Челси подписал Лукаку, УАФ нашла замену Маркевичу. Главные новости за 12 августа
- Вацко: Смеялись, что Селезнев только с пенальти в Колосе забивал, а получается, что кроме него никто не умеет
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО