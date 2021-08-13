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Монзуль рассудит Десну и Днепр-1. Известны судейские назначения 4-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

VAR будет задействован на одной игре

Монзуль рассудит Десну и Днепр-1. Известны судейские назначения 4-го тура УПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Комитет арбитров УАФ обнародовал судейские назначения на матчи 4-го тура Премьер-лиги.

4-й тур

13 августа (пятница)

"Шахтер" - "Металлист 1925". Киев. НСК "Олимпийский". 19.30. Арбитр - Шандор О.А (Львов)

14 августа (суббота)

"Верес" - "Ворскла". Луцк. Стадион "Авангард". 17.00. Арбитр - Романов В.М (Днепр)

"Заря" - "Минай". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". 19:30. Арбитр Шурман. Д.Л (Киевская обл.)

"Десна" - Днепр-1". Чернигов. Стадион имени Ю.Гагарина. 19.30. Арбитр - Монзуль К.В (Харьков), Арбитр VAR - Арановский Е.А

15 августа (воскресенье)

"Колос" - "Рух". Ковалевка. Стадион "Колос". 17.00. Арбитр - Иванов Ю.В (Донецкая обл.)

"Львов" - "Александрия". Львов. Стадион "Арена-Львов". 19.30. Арбитр - Деревинский А.О (Хмельницкий).

16 августа (понедельник)

"Мариуполь" - Черноморец". Мариуполь. Стадион имени В. Бойко. 19.00. Арбитр - Бойко С.М (Киевская обл)

Отметим, что "Динамо" проведет поединок против "Ингульца" в среду, 18 августа. Встреча состоится на стадионе "Динамо" имени В. Лобановского. Номинальным хозяином игры при этом будет считаться команда из Петрово.

Добавим, что 14 августа у подопечных Мирчи Луческу запланирован товарищеский матч с "Интером".

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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мы за динамо (киев)
13.08.2021 в 12:13
мене треба негайно призначити начальніком в фіфі. в мене є апуєнні мислі. апуєнні! треба жінок вводити в склад всіх без вийнятку футбольних каманд. равноправіє так равноправіє. ну шоб по полю бігало однаково педрінь з кончітами.
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мы за динамо (киев)
13.08.2021 в 12:05
співчуваю десні з дніпрянами
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