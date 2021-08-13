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Матч Динамо - Десна перенесен на другой стадион

Премьер-лига
(3 голосов)

Игра 5-го тура не состоится на НСК "Олимпийский"

Матч Динамо - Десна перенесен на другой стадион

Фото - ФК Динамо

Новина українською

В рамках 5-го тура УПЛ киевскому "Динамо" предстоит встретиться с черниговской "Десной".

Матч состоится в воскресенье, 22 августа, и начнется в 21:30.

В связи с тем, что НСК "Олимпийский" будут готовить к праздничному концерту, приуроченному к празднованию 30-й годовщины независимости Украины, этот матч будет проведен на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (2)
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Я так думаю... (КиЇв)
13.08.2021 в 12:50
На випадок якщо виникнуть питання щодо часу початку зустрічі, то це пов’язано з тим, що у центрі Києва буде обмежено рух у зв’язку з репетицією військового параду.
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+2
-1
янковский ян (Запорожье)
13.08.2021 в 13:27
Могли бы и в Чернигове сыграть. Там действительно будет непротолкнуться из за участников и техники. А это будет последний прогон.
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0
-2


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