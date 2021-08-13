Матч Динамо - Десна перенесен на другой стадион

В рамках 5-го тура УПЛ киевскому "Динамо" предстоит встретиться с черниговской "Десной".

Матч состоится в воскресенье, 22 августа, и начнется в 21:30.

В связи с тем, что НСК "Олимпийский" будут готовить к праздничному концерту, приуроченному к празднованию 30-й годовщины независимости Украины, этот матч будет проведен на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.