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Матч Динамо - Десна перенесен на другой стадион
Игра 5-го тура не состоится на НСК "Олимпийский"
Фото - ФК Динамо
В рамках 5-го тура УПЛ киевскому "Динамо" предстоит встретиться с черниговской "Десной".
Матч состоится в воскресенье, 22 августа, и начнется в 21:30.
В связи с тем, что НСК "Олимпийский" будут готовить к праздничному концерту, приуроченному к празднованию 30-й годовщины независимости Украины, этот матч будет проведен на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
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Источник:ФК Динамо Киев
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Комментарии (2)
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13.08.2021 в 12:50
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янковский ян (Запорожье)
13.08.2021 в 13:27
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